Ростех создал уникальные диэлектрики для космической аппаратуры

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех освоил производство полимерных диэлектриков, которые применяются в электронных блоках для изоляции микросхем от воздействия внешних факторов. Они могут использоваться при производстве СВЧ-электроники широкого назначения. Например, в радиолокационной, космической и телекоммуникационной аппаратуре. Технология не имеет отечественных аналогов и позволит отказаться от закупки иностранных материалов.

Диэлектрики будут применяться при сборке многослойных электронных модулей, например приемо-передатчиков, где требуется защита печатных плат от внешних факторов: влажности, электромагнитного, теплового и других воздействий. Материал обладает термической стабильностью до 450 градусов по Цельсию и устойчив к химическим воздействиям и влаге.

«Материал, созданный „Росэлектроникой“ на основе бензоциклобутена, успешно прошел лабораторные испытания. Достигнутые результаты даже превысили целевые показатели. Наличие такого материала отечественного производства позволит отказаться от закупки иностранных аналогов, таких как Cyclotene серии 3000», — сказали в Ростехе.

Разработкой и организацией серийного производства в составе «Росэлектроники» занимается ЦНИТИ «Техномаш».

«Материалы на основе производных бензоциклобутена обладают высокими диэлектрическими свойствами, позволяющими обеспечить повышение эксплуатационных характеристик изделий микро- и СВЧ-электроники. Ранее „Техномаш“ уже разработал линейку диэлектриков, которые применяются во время производства печатных плат. Новые составы позволят отказаться от зарубежных аналогов непосредственно во время сборки сложных электронных узлов, в том числе — при создании электронных компонентов военного и двойного назначения», — отметил генеральный директор ЦНИТИ «Техномаш» Артем Дудкин.

ЦНИТИ «Техномаш» работает в области создания материалов и функциональных структур информационных систем и СВЧ-техники.

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