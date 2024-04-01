«Свеза» запатентовала новый способ определения дефектов древесины

Комбинат «Свеза» в Костроме получил новый патент на собственную инновацию — «Способ определения и классификации дефектов древесного материала». Метод с использованием искусственного интеллекта позволяет четко идентифицировать любые отклонения и быстро их выявлять.

Разрабатывая инновацию, авторы использовали сверхточную нейронную сеть и камеры машинного зрения, которые помогают определять дефекты в режиме реального времени. Алгоритм сбора данных и обработки изъянов позволяет оперативно выявлять каждое отклонение и точно классифицировать его.Благодаря чему сотрудники производства могут эффективно контролировать и управлять технологическим процессом.

Согласно проведенным экспериментам и лабораторным исследованиям, четкость определения дефектов и их распознавание методом «Свезы» превышает 90%. Данные расчеты были подтверждены в ходе апробации методики в Федеральной службе интеллектуальной собственности России. Теперь «Свеза» имеет эксклюзивное право на использование этого способа классификации и определения дефектов.

«Инновация будет полезна как при работе с сырьем, так и при производстве различных видов древесной продукции. К патенту „Свезы“ проявили интерес многие фанерные производства России, которые готовы приобрести его. В данный момент мы проводим тесты на оборудовании клиентов, чтобы в дальнейшем заключить с ними контракты на поставку уникальных сканеров», — прокомментировал Виктор Тихонов, директор комбината «Свеза» в Костроме.

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Это уже второй патент компании в области выявления дефектов. Ранее «Свеза» зарегистрировала сканер по отслеживанию дефектов лущения с применением машинного зрения, который вошел в ТОП-50 лучших корпоративных инноваций России премии GIA. Разработка компании показала себя как один из наиболее надежных и эффективных инструментов в отрасли за счет почти 100% обнаружения и классификации дефектов. Ноу-хау «Свезы» вышло на широкий рынок, поскольку может применяться не только в деревообработке, но и в других отраслях.

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