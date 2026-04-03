Корпорация ЭЛАР объявляет о включении линейки поточных сканеров ЭЛАР Скамакс 1000/2000 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Позиции в реестре РЭП, присвоенные данным моделям ЭЛАР Скамакс с 2026 года, официально закрепляют за ними статус отечественного сканирующего оборудования.

Включение в реестр РЭП — подтверждение полного соответствия оборудования ЭЛАР Скамакс требованиям российского законодательства в области импортозамещения, в том числе при реализации закупок с соблюдением нацрежима (ПП № 1875). Программно-аппаратная платформа ЭЛАР Скамакс основана на собственных разработках ЭЛАР и передовых отечественных решениях в области оцифровки. Скамакс 1000/2000 разработан и производится в России, построен на отечественных аппаратных компонентах и работает под управлением встроенной операционной системы Linux. Предустановленное программное обеспечение ЭЛАР СканИмидж также внесено в реестр Минцифры. Такая связка означает, что организации, эксплуатирующие оборудование, не зависят от внешних поставок ни по железу, ни по софту: гарантийное и сервисное обслуживание обеспечивается на всей территории страны вне зависимости от состояния международных рынков.

ЭЛАР Скамакс 1000/2000 предназначен для высокопроизводительной оцифровки больших массивов бумажной документации в потоковом режиме. Устройство сканирует до 300 страниц в минуту, поддерживает форматы до А3 и работает с носителями плотностью от 27 до 413 г/м² — то есть отлично справляется с различными по характеристикам расшитыми документами, папками и подшивками: с тонкой бумагой или с более плотными листами. Лоток автоподачи рассчитан на 500 листов и имеет удобные регулировки направляющих под различные форматы листов. Наличие прямого протяжного тракта обеспечивает работу с нестандартными — длинными или плотными оригиналами, исключая вероятность их повреждения. Три ультразвуковых датчика предотвращают двойную подачу листов, а система автоматического обнаружения скрепок, металлических скоб и замятий останавливает сканирование при их наличии — оператор получает уведомление в интерфейсе и сам выбирает дальнейшее действие: повторить, продолжить или остановить процесс. Это обеспечивает бесперебойную работу даже со сложными, неоднородными массивами документов.

Линейка включает две модификации с разными сенсорными системами: Скамакс 1000 построен на технологии CIS, Скамакс 2000 оснащён CCD-сенсорами, которые обеспечивают повышенную детализацию при высокой скорости оцифровки. Базовое разрешение в потоковом режиме — 300 dpi. Холодное LED-освещение исключает УФ- и ИК-воздействие на оригиналы, даёт равномерную засветку без бликов и теней — в том числе при работе с ламинированными или повреждёнными документами.

В отличие от большинства устройств этого класса, требующих подключения к внешнему компьютеру, ЭЛАР Скамакс 1000/2000 оснащён встроенной станцией управления (ПК) с сенсорным экраном, монитором, клавиатурой и мышью в комплекте — пользователь получает полностью готовое к работе решение «из коробки». Отсканированные материалы сохраняются в форматах JPEG, PDF и многостраничный PDF, TIFF и многостраничный TIFF; встроенные инструменты постобработки позволяют удалять фон, выравнивать изображения, убирать пустые страницы и следы дырокола.

Производство сканирующей техники ЭЛАР сертифицировано по международному стандарту ISO 9001-2015. Каждый сканер проходит многоступенчатый контроль качества и тестирование под предельной нагрузкой в течение 50 часов без перерыва; при выявлении отклонений на проверку или доработку может быть возвращена вся партия продукции.

Включение в реестр РЭП делает ЭЛАР Скамакс 1000/2000 оптимальным решением для массового оснащения участков сканирования в государственных структурах и архивах, банковском и финансовом секторе, на промышленных и энергетических предприятиях, в учреждениях здравоохранения и образования — везде, где высокопроизводительная оцифровка сочетается с требованиями к импортозамещению и информационной безопасности.