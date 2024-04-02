Российские станкостроительные заводы в 2023 году. Часть 1

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Российские предприятия станкостроения можно разбить на несколько блоков, чтобы читателям лучше было воспринимать статистические данные.

Основным критерием выбрана выработка на 1 сотрудника.

Первый блок — Станкозаводы компании ООО «СТАН».

На сегодняшний день в её состав входят 6 заводов. По данным Ассоциации «Станкоинструмент» компания отчиталась об объёмах выпуска в 2023 г. в размере 6 млрд. рублей.

Численность персонала на середину 2023 г. составляла около 1 400 человек. Средняя выработка на одного занятого в компании составляет 4 285 714 рублей. Если перевести в доллары (при курсе примерно 90 руб.), то это будет 47 619 на одного работника.

Статистика двух ведущих предприятий компании:

1. НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак) — выпуск продукции 1 976 524 тыс. руб. при численности персонала 643 человека, что составляет 3 073 909 руб. (34 154 $) на одного работника.

2. АО «Станкотех» (г.Коломна) — выпуск продукции 1 949 995 тыс. руб. при численности 364 человека, что составляет 5 357 129 руб. (59 523 $) на одного работника.

Данные по остальным 4-м заводам компании неточные. Они работали значительно слабее лидеров.

Если ориентироваться на лидеров компания ООО «СТАН», то средняя выработка на одного работника составляет 2,5 млрд рублей (47 619 $). Это хороший показатель по мировым меркам. Правда, в Германии и Японии он выше 100 000. Но это для нас пока далёкий ориентир.

Причины возрождения могут быть разные, но мы видим, что в 2023 году прошло укрепление директорского корпуса, у четырёх станкозаводов новые директора, закрыты старые долги по поставкам оборудования, сформированы заказы на текущий год — это всё реальные подвижки в улучшении работы компании.

ООО «СТАН» продолжает подавать большие надежды, чтобы в будущем стать лучшей станкостроительной компанией в нашей стране, потому что она базируется на предприятиях, которые были передовыми в станкостроении Советского Союза.

Вопрос только один — когда это будет? И этот вопрос переносится в очередной раз на следующие года.

Второй блок — Шесть самых динамично развивающихся станкозаводов 2022-2023 года:

1. ПКФ «Станкосервис» (г.Рязань) — выработка на сотрудника 32 154 $.

2. НПК «Дельта-Тест» (г.Фрязино) — выработка на сотрудника 40 086 $ (расчётная цифра, получена через приведение отчёта 1-го полугодия 2023 г.).

3. ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» (г.Липецк) — 36 758 $. (расчётная цифра, получена через приведение отчёта 1-го полугодия 2023 г.)

4. ООО «СтанкоМашСтрой» (г.Пенза) — выработка на сотрудника 109 259 $.5. ООО «ДИАМЕХ 2000» (г. Москва) — выработка на сотрудника 52 380 $.

6. ООО «СтанкоМашКомплекс» (г. Тверь) — выработка на сотрудника 118 901 $.

Все шесть предприятий стабильно из год в год развиваются, а как у нас в России говорят, стабильность — это признак мастерства!

В этой группе можно выделить два станкозавода: Тверской и Пензенский, которые по выработке на 1 сотрудника вышли в высшую лигу предприятий Германии и Японии.

Особенно хочется отметить ребят из Пензы, которые в 2023 году с нуля запустили литейное производство, и здесь ключевое слово «с нуля»!

Это большая заслуга коллектива ООО «СтанкоМашСтрой» и его руководителя О.А. Кочеткова. Молодцы!

ПКФ «Станкосервис» (Рязань) готовит новые производственные площади, на которых переоборудована литейка, создан современный модельный участок.

Продолжение следует

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