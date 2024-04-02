Ростех разработал полностью отечественные силовые модули для ЭЗС

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Специалисты Концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций (ЭЗС). По своим характеристикам изделия превосходят имеющиеся на сегодняшний момент аналоги на отечественном рынке.

Одно из главных преимуществ электронного силового модуля УЭСМ-30 мощностью 30 кВт — универсальность. Он может использоваться в составе зарядных станций для электромобилей мощностью 30-150 кВт (стандарты зарядки — GB/T, CHAdeMO, CCS), в ЭЗС для электробусов мощностью 150-300 кВт, а также активно прорабатывается возможность использования на электрических воздушных судах.

Оборудование создано и выпускается на Уфимском приборостроительном производственном объединении (УППО). Проект был выполнен совместно с Уфимским университетом науки и технологий.

«Проанализировав рынок производителей электрических зарядных станций, специалисты УППО приступили к разработке отечественного преобразователя из переменного тока в постоянный. В таком оборудовании на нашем рынке сегодня есть потребность. К созданию изделий были привлечены специалисты университета, что было продиктовано сложностью проекта. В течение 2023 года совместно с представителями вуза наши специалисты проводили работу по изготовлению макетных образцов и испытанию изделий», — отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Помимо применения в ЭЗС универсальный силовой модуль в перспективе имеет потенциал использоваться как преобразователь напряжения в составе передвижных мастерских для выполнения технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта вооружения в полевых условиях.

УЭСМ-30 отличают собственное ПО и открытый протокол обмена для потребителей, а также способность работать при температуре от -40 ˚С до +75 ˚С.

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