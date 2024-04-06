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Статистика

АВТОВАЗ в марте показал лучший результат продаж за последние 11 лет

 © www.autostat.ru

АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 42 840 легковых и лёгких коммерческих автомобилей «Лада» — на 83,6% больше, чем годом ранее.

Это наилучший результат продаж за последние 11 лет.

По итогам первых трёх месяцев 2024 года российские дилеры «Лада» продали 91 563 машины, что на 42,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте остается «Лада Гранта», на которой остановили свой выбор 20 412 покупателей (+25,6%).

Второе место занимает флагманская «Лада Веста», чья реализация составила 11 703 автомобиля против 254 машин годом ранее. Как отмечается, это рекордный показатель для с момента выхода на рынок.

Продажи семейства внедорожников «Лада Нива Легенд» и «Нива Трэвел» увеличились на 56% до 10 028 единиц.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил совет директоров. В первом квартале 2024 года выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тыс. машин.

В марте АВТОВАЗ начал продажи автомобилей «Лада Веста», оснащённых новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8 EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией. Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

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Источник: https://www.autostat.ru/news/57259/

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машиностроение, АвтоВАЗ, статистика
  • Нет аватара treins.
    06.04.2420:08:55

    Объемы даже в 90-е были в 2 раза больше.

    Весту бы разогнать раза в 3 .

    Жалко XRay свернули, хотя там наверное французы не дали

    Отредактировано: treins.~20:10 06.04.24
    #1280726
    • Нет аватара nabludatel71
      06.04.2422:34:47

      «Даже» к 90-м не применимо, т.к. Автоваз особо не проседал в сравнении с советским периодом: массового требовательного и платёжеспособного спроса нет, конкуренция только с сильно б/у импортом. Вот в 2000-е всё изменилось.

      А у XRay была наименьшая из всех моделей степень локализации, поэтому, думаю, и не стали с ним заморачиваться, решили пробовать что-то своё новое. А машинка достойная вышла, особенно в варианте Cross (моему почти 4 года).

      #1280731
      • Нет аватара treins.
        06.04.2422:39:59

        Приличная там локализация, намного проще и быстрее локализовать XRAY, чем с нуля ставить на конвейер Искру которая непонятно чем лучше

        #1280732
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.04.2420:47:40

    Вообще чтобы Авиовазу увеличить продажи и резко нарастить конкурентоспособность необходим собственный завод по производству штампов, причем всех видов — это даст возможность сильно увеличить модельный ряд и долю рынка. Собственно также поступили китайцы — они просто шьют различную «одежду» на несколько платформ

    #1280727
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