АВТОВАЗ в марте показал лучший результат продаж за последние 11 лет

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АВТОВАЗ в марте реализовал на российском рынке 42 840 легковых и лёгких коммерческих автомобилей «Лада» — на 83,6% больше, чем годом ранее.

Это наилучший результат продаж за последние 11 лет.

По итогам первых трёх месяцев 2024 года российские дилеры «Лада» продали 91 563 машины, что на 42,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в марте остается «Лада Гранта», на которой остановили свой выбор 20 412 покупателей (+25,6%).

Второе место занимает флагманская «Лада Веста», чья реализация составила 11 703 автомобиля против 254 машин годом ранее. Как отмечается, это рекордный показатель для с момента выхода на рынок.

Продажи семейства внедорожников «Лада Нива Легенд» и «Нива Трэвел» увеличились на 56% до 10 028 единиц.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил совет директоров. В первом квартале 2024 года выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тыс. машин.

В марте АВТОВАЗ начал продажи автомобилей «Лада Веста», оснащённых новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8 EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией. Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

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