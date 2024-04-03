Новый многофункциональный профилакторий открылся в Тюменской области

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Профилакторий «Светлый» в микрорайне Войновка Тюмени открыт для пациентов четвертый месяц. Инвестор за пять лет вложил 117 млн рублей в его строительство и оснащение. Более 50 млн рублей — государственная поддержка.

«Объект вобрал в себя самые лучшие меры поддержки для инвесторов. Это предоставление земельного участка без торгов. Финансовая поддержка — льготный займ инвестиционного агентства 45 миллионов рублей плюс микрозайм в 5 миллионов рублей от фонда финансирования. Более 3 миллионов рублей инвестор получил по программе лизинга на приобретение барокамеры», — уточнил гендиректор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов.

Сотрудники агентства оказали поддержку инвестору в части получения разрешений на строительство, подключения к коммуникациям от ресурсоснабжающих организаций, ввода объекта в эксплуатацию.

Директор ООО «Профилакторий «Светлый» Лариса Титова во время экскурсии по профилакторию подчеркивает его уникальность: «Мы построили достаточно уникальный центр, который располагает в полном объеме всей санаторно-курортной базой. Плюс ведется амбулаторно-поликлинический прием. Также в центре есть дневной стационар. Предлагаем услуги для взрослых и детей. По полису ОМС мы принимаем детей с речевыми патологиями. При этом должно быть направление из специального центра».

Медучреждение рассчитано на 100 посещений в смену, работают в две смены. Руководство профилактория подбирает узких специалистов для открытия новых кабинетов. На сегодня работу здесь получили 59 человек.

Предприниматель планирует в течение двух-трех лет на соседнем земельном участке построить гостиницу для пациентов. Специалисты регионального инвестагентства готовы сопровождать и этот проект в полном объеме.

Всего на сегодня в реестре фонда находится более 500 проектов на 2 трлн рублей. 37 проектов на 2,6 млрд рублей имеют социальную направленность. Инвесторы готовы создать 1000 рабочих мест.

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

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