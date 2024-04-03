В Беслане открыли новую музыкальную школу

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1 апреля в Беслане открылась новая детская музыкальная школа. Это значимое событие в культурной жизни региона и важный шаг в области музыкального образования.

Новая школа оснащена современным концертным залом, который вмещает до 160 человек, а также 24 классами для индивидуальных занятий — одновременно здесь смогут заниматься почти 300 детей. В учебном заведении приобрели музыкальные инструменты: 28 пианино, 2 рояля, 3 аккордеона и 8 национальных гармоник, что позволит учащимся разнообразить занятия и развить свои музыкальные навыки.

Не менее важным фактором является то, что детская музыкальная школа была названа в честь выдающегося композитора, пианиста и дирижёра Ацамаза Макоева — заслуженного деятеля искусств России. Его имя станет символом творчества и вдохновения для будущих музыкантов. Благодаря усилиям маэстро в учебном заведении будет создан композиторский класс, что несомненно поспособствует более разностороннему развитию творческих способностей учащихся.

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

https://stav.ai...hkoly-v-beslane

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