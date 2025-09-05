В Екатеринбурге открыт новый корпус музыкальной школы с органом
В новом корпусе площадью 1,3 тысячи квадратных метров оборудованы просторные классы для освоения музыкальной теории, большой оркестровый класс и аудитории для занятий хоровых коллективов, студия звукозаписи.
«Изюминкой» корпуса стал зал на 118 мест, в котором расположился итальянский электронный орган. Наличие такого инструмента в учреждении дополнительного образования уникально не только для Екатеринбурга, но и всей страны. Кроме уральской столицы похвастаться этим могут лишь несколько городов России.
Особенностью здания стали криволинейные стены, которые создают в учебных классах, студийных помещениях и коридорах особую акустику. За счет инновации удалось избавиться от лишних эха и гула. В органном зале для этого установлены диффузоры (панели, рассеивающие звук).
Благодаря расширению с сентября 2025 года музыкальная школа готова принять около 800 юных талантливых екатеринбуржцев.
