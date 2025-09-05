Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
сегодня 18
artal Образование

В Екатеринбурге открыт новый корпус музыкальной школы с органом

 © екатеринбург.рф

В новом корпусе площадью 1,3 тысячи квадратных метров оборудованы просторные классы для освоения музыкальной теории, большой оркестровый класс и аудитории для занятий хоровых коллективов, студия звукозаписи.

«Изюминкой» корпуса стал зал на 118 мест, в котором расположился итальянский электронный орган. Наличие такого инструмента в учреждении дополнительного образования уникально не только для Екатеринбурга, но и всей страны. Кроме уральской столицы похвастаться этим могут лишь несколько городов России.

Особенностью здания стали криволинейные стены, которые создают в учебных классах, студийных помещениях и коридорах особую акустику. За счет инновации удалось избавиться от лишних эха и гула. В органном зале для этого установлены диффузоры (панели, рассеивающие звук).

Благодаря расширению с сентября 2025 года музыкальная школа готова принять около 800 юных талантливых екатеринбуржцев.

 © екатеринбург.рф
 © екатеринбург.рф
 © екатеринбург.рф
 © екатеринбург.рф
 © екатеринбург.рф

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: екатеринбург.рф

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт