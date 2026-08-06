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2 дня назад 2054
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artal Образование

В новосибирском Академгородке открылось новое здание крупнейшей за Уралом музыкальной школы № 10

© novosibirsk.spravedlivo.ru

Четырёхэтажное здание площадью более 5,6 тысячи квадратных метров, возведённое в рамках программы «Академгородок 2.0», поражает масштабами и оснащением: 800 мест для обучения, 50 классов, большой концертный зал на 350 мест с гримёрными и малый — на 60, две студии звукозаписи, хоровой класс и библиотека. Здесь будут преподавать 22 специализации, включая редкие — арфу и орган.

Здание построено по самым современным стандартам, с учётом всех требований к конструктивным характеристикам — для лучшей акустики.Фактически с вводом музыкальной школы в Академгородке появится новый культурный центр для жителей.

© novosibirsk.spravedlivo.ru
© novosibirsk.spravedlivo.ru
© novosibirsk.spravedlivo.ru
© novosibirsk.spravedlivo.ru

https://www.nso.ru/news/78392

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Источник: novosibirsk.spravedlivo.ru

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