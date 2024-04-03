ГК КСК начала выпуск новых компонентов для поездов метро «Москва-2024» и электропоездов «Иволга»

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Компания «Центр транспортной комплектации», входящая в группу компаний КСК, запустила в Рамонском районе Воронежской области серийное импортозамещающее производство компонентов межвагонных переходов для вагонов метрополитена «Москва-2024» и «Москва-2020», а также электропоездов «Иволга».

Общие инвестиции в организацию производства превысили 200 млн рублей. Из них 157 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

Ранее «Центр транспортной комплектации» при сборке межвагонных переходов использовал зарубежные комплектующие, в том числе из Европы. Локализация производства компонентов позволит предприятию нарастить выпуск переходов в 2,7 раза — до 1260 единиц в год и увеличить свою долю на российском рынке с 27% до 76%.

Cистема межвагонных переходов представляет собой конструкцию, в которой используются как металлические компоненты, так и полимерный материал, образующие соединительный проход из вагона в вагон. Система позволяет пассажирам проходить путь от первого к последнему вагону состава комфортно и безопасно. Все металлические компоненты переходов теперь изготавливаются полностью из отечественного сырья и материалов.

Заказчиками готовой продукции являются предприятия «Трансмашхолдинга», которые выпускают вагоны метро («Метровагонмаш») и электропоезда («Тверской вагоностроительный завод»). Поставка метропоездов «Москва» для столичного метрополитена и электропоездов «Иволга 3.0» для МЦД профинансирована ВЭБ.РФ.

«Заем ФРП помог предприятию оснастить производство необходимым технологическим оборудованием, существенно сократив сроки проектирования компонентов межвагонных переходов и начала их серийного производства. Кроме того, в ходе проекта по локализации производства разработан уникальный для России испытательный стенд, который предназначен для моделирования прохождения вагонами подвижного состава различных участков пути. Стенд позволит специалистам ЦТК нарастить компетенции, исследовать кинематику движения вагонов и тестировать новые конструкторские и технологические решения», — рассказал генеральный директор ООО «Центр транспортной комплектации» Андрей Желдак.

Работоспособность выпускаемых переходов обеспечивается во всех климатических зонах эксплуатации подвижного состава в России — от Крайнего Севера до тропиков. Металлические элементы надежно защищены от коррозии на весь срок службы подвижного состава. При этом средняя наработка на отказ перехода — не менее 1 млн км пробега вагона.

На предприятии в Воронежской области создано 30 рабочих мест.

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