Ростех запустил серийное производство электродвигателей для беспилотников

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех запустил производство современных бесколлекторных электродвигателей. Подобные типы силовых установок используются в авиационных беспилотниках, в промышленности и машиностроении. В перспективе планируется выпускать более 1 млн изделий в год.

Электродвигатели разработаны и производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (входит в КРЭТ). Они выполнены полностью из отечественных комплектующих и, в отличие от иностранных аналогов, имеют меньший вес при более высоком КПД. Это позволяет устанавливать на беспилотник больше дополнительного навесного оборудования. Конструктивные особенности также способствуют долговечности двигателей.

«В настоящее время У-УППО освоило производство четырех модификаций бесколлекторных электродвигателей. Сейчас разработанная конструкторская и технологическая документация для мелкосерийного производства перерабатывается под массовое производство. В планах — освоить выпуск еще десяти модификаций изделий, а также целую линейку коллекторных двигателей. Массовый выпуск изделий позволит обеспечить импортонезависимость и технологический суверенитет России», — отметил генеральный директор У-УППО Владимир Лучников.

Выпускаемые на предприятии электродвигатели получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук». Каждый отличается по ряду параметров, в том числе — по мощности. Так, например, электродвигатель «Сарма» способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 килограммов.

При реализации проекта на Улан-Удэнском приборостроительном объединении будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам (электродвигатели, резольверы, синусно-косинусные трансформаторы, генераторы, интеграторы и прочее) для различных отраслей промышленности.

Сегодня предприятие КРЭТ является единственным на территории Сибири и Дальнего Востока, разрабатывающим современную линейку бесколлекторных, шаговых электродвигателей и генераторов.

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