«Дамате» запустила 40 птичников в Ростовской области

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Компания «Дамате» запустила пятый блок коммерческого стада индейки на предприятии «Индюшкин двор» в Миллерово Ростовской области. Началось заселение суточного молодняка в новые птичники.

Пятый блок состоит из 40 птичников, где выращивают птицу для дальнейшего производства на заводе «Дамате». Поголовье увеличилось на 27%.

По прогнозам, это позволит уже в 2024 году нарастить производство индейки на 7500 т в убойном весе в год.

В компании заявили, что выводят ростовский комплекс на запланированный объём выпуска продукции. Запуск пятого блока птичников позволит повысить объёмы производства, создать рабочие места, обеспечить для региона дополнительную налогооблагаемую базу.

Донские предприятия по производству мяса индейки и утки, входящие в состав ГК «Дамате», планомерно увеличивают производственные показатели. Развитие промышленных птицекомплексов оказывает влияние на рост поголовья птицы и производства мяса в регионе в целом.

Так, с начала года на предприятиях АПК поголовье птицы увеличилось более чем на 27%. Всеми категориями донских хозяйств за два месяца произведено 62,6 тыс. т мяса в живом весе, что почти на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. На сельхозпредприятиях производство мяса увеличилось на 16,2%, до 35,6 тыс. т.

Компания «Дамате» в 2023 году оставалась лидером по производству индейки в России (238 000 т). Её доля на рынке оценивается в 56,48%.

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