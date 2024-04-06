Лёгкие коммерческие автомобили. Итоги марта

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По итогам марта в России было реализовано 9 067 новых лёгких коммерческих автомобилей. По отношению к марту 2023-го рынок вырос на 27,6%.

Лидером по объёму реализации лёгкой коммерческой техники в России остаётся отечественный «ГАЗ», которому принадлежит свыше половины рынка (58%). В начале весны было продано 5 232.

Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские марки — «УАЗ» (1 518 шт.), «Соллерс» (795 шт.) и «Лада» (577 шт.).

Замыкает первую пятерку китайский Dongfeng (188 шт.).

Первенство в модельном рейтинге рынка новых автомобилей сохраняет «ГАЗ Газель Некст», на долю которой в марте пришлось 35%.

Что касается итогов 1 квартала нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 23 031 экземпляр лёгкой коммерческой техники. Это на 40,6% больше, чем за три месяца 2023-го.

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