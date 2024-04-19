Обзор фрегатов проекта 22350 «Адмирал Горшков». Обновление ВМФ России на 2024 год

Проект 22350 — многоцелевой фрегат 1-го ранга дальней морской зоны. Фрегат предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

В ближайшем будущем фрегаты проекта 22350 станут основой российского флота в дальней морской и океанской зонах. К началу 2024 года ВМФ России получил 3 фрегата, ещё 5 фрегатов находятся на разных этапах строительства (в том числе 4 с увеличенным ударным потенциалом).

Автор: Алексей Поветкин

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