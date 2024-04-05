В России заработал новый аэродром Эльга

Эльга © aex.ru

В России появился 228-й аэродром гражданской авиации — Эльга . Сертификат соответствия аэродрома и свидетельство о его государственной регистрации в марте выдал руководитель Саха (Якутского) межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации Олег Ворошилов .

Эльга находится в 358 км восточнее города Нерюнгри (юг Якутии), относится к классу «Г» и имеет искусственную взлетно-посадочную полосу (ВПП) размером 2284×48 м.

Кроме нее на аэродроме есть перрон для воздушных судов (ВС), метеоплощадка, светосигнальное оборудование и ряд дополнительных сооружений. Максимальный тип самолета, к эксплуатации которого пригоден аэродром, — Boeing 737-800.

Первый рейс на таком ВС из новосибирского аэропорта Толмачево в Эльгу выполнила 29 марта авиакомпания «Якутия». Ранее рейсы сюда, еще когда Эльга имела статус посадочной площадки, выполнялись на самолетах Bombardier Q300 и Superjet 100.

Как напоминают в ведомстве, по заявке оператора аэродрома специалисты Росавиации и ГосНИИ ГА выполнили его проверку. По ее результатам оформлен сертификат соответствия. Этот документ подтверждает соответствие аэродрома Эльга федеральным авиационным правилам (ФАП-262). Требования к аэродромам значительно выше, чем к посадочным площадкам. Это позволяет перевозчикам быть уверенными в нормативном состоянии аэродрома, что, как следствие, положительно сказывается на уровне безопасности полетов.

Аэродром Эльга обслуживает крупнейшее в России Эльгинское месторождение коксующегося угля. Прямые рейсы сюда есть из Якутска, Нерюнгри и Новосибирска. Благодаря наличию прямого авиасообщения с этими городами путь сотрудников до Эльгинского угольного месторождения существенно сократился — с нескольких дней до нескольких часов.

В перспективе на месторождении появится полноценный аэропорт. Это повысит уровень безопасности авиаперевозок на Востоке страны, так как Эльга станет запасным аэродромом в труднодоступной горной местности.

B прошлом году были реконструированы и введены в эксплуатацию ВПП в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске. В начале 2024 года выполнены первые этапы работ в Кемерове, в городском поселении Удачный (Якутия ), которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга. Завершено строительство в Томске.

«Люди уже пользуются преимуществами более коротких и удобных маршрутов. Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве. За шесть лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов. И на эти цели направим четверть триллиона рублей.»

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