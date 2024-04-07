Получены первые данные с нового космического аппарата «Ресурс-П» № 4

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Проведена первая съёмка с использованием оптико-электронной аппаратуры высокодетального разрешения «Геотон-Л1» с системой приёма и преобразования информации «Сангур-1У». Первые снимки переданы разработчику спутника и аппаратуры.

Оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» с СППИ «Сангур-1У» осуществляет съёмку земной и водной поверхности в панхроматическом и мультиспектральных каналах. Она позволяет проводить съёмку с пространственным разрешением 70 см и полосой захвата до 38 км.

Космическая система «Ресурс-П» предназначена для дистанционного зондирования Земли в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) диапазонах электромагнитного спектра. Данные ДЗЗ, получаемые космической системой и космическим комплексом «Ресурс-П», должны использоваться для решения следующих задач:

инвентаризация и мониторинг природных ресурсов (сельскохозяйственных и лесных угодий, пастбищ, районов промысла морепродуктов) и контроль хозяйственных процессов для обеспечения рациональной деятельности в сельской, лесной, рыбной, водной и других отраслях хозяйства;

мониторинг районов чрезвычайных ситуаций с целью выявления стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также оценка их последствий с целью планирования восстановительных мероприятий;

создание и обновления общегеографических, тематических и топографических карт различного масштаба, создание земельного кадастра;

контроль загрязнения и деградации окружающей среды, в том числе экологический контроль в районах геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых, выявление и изучение загрязнений окружающей среды;

контроль водоохранных и заповедных районов;

информационное обеспечение поиска нефти, природного газа, рудных и других месторождений полезных ископаемых;

контроль застройки территорий, получение данных для инженерной оценки местности в интересах хозяйственной деятельности;

информационное обеспечение прокладки магистралей и крупных сооружений, автомобильных, железных дорог, нефте- газопроводов, систем связи;

обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений и контроль их уничтожения;

оценка ледовой обстановки.

Помимо «Геотон-Л1» с СППИ «Сангур-1У» на борту космического аппарата размещена следующая аппаратура:

комплекс широкозахватной мультиспектральной аппаратуры;

гиперспектральная аппаратура;

бортовая аппаратура системы высокоскоростной радиолинии связи.

Допускается одновременное включение всех видов целевой аппаратуры.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Ресурс-П» является РКЦ «Прогресс». Оператор космического комплекса — Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) холдинга «Российские космические системы», который обеспечивает прием и обработку спутниковой информации.

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