Завод «Титан-Полимер» отгрузил первую партию БОПЭТ плёнки новой марки

Завод «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ плёнки с новым видом химического покрытия. Первые партии уже отгружены заказчикам. Данный вид БОПЭТ плёнки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации, в том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140° при высоком давлении во время автоклавирования.

Максим Филиппов, коммерческий директор ООО «Титан-Полимер»:

"Завод расширяет географию поставок, наши БОПЭТ плёнки приобретают компании Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, производители упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов из 50 регионов нашей страны, Республики Белоруссия и других стран СНГ".

Высокая востребованность продукции завода объясняется её характеристиками. БОПЭТ плёнки обладают превосходными механическими свойствами, улучшенной стойкостью к химическим веществам, высокой прозрачностью, отличной обрабатываемостью, гладкостью поверхности, стойкостью к истиранию и имеют широкое применение. Производство обеспечивает импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.

БОПЭТ плёнки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») — это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области.

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