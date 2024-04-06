«Сибпласт» утроил мощности по выпуску пенополиуретана

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Компания «Сибпласт» (Красноярский край) утроила мощности по выпуску эластичного мебельного пенополиуретана (ППУ) — с 5 до 15 тыс. куб. м.

В новый производственный корпус вложено свыше 900 млн рублей, из которых 450 млн предоставил на условиях льготного кредитования Фонд развития промышленности.

Благодаря этому проекту доля импорта на российском рынке сократится до минимума — с нынешних 12% (по оценке) примерно до 6%.

«Сибпласт» входит в группу «Фомлайн» (70% акций), которая является крупнейшим в России и СНГ и третьим в Европе производителем ППУ, на ее 10 площадках выпускается 90 тыс. тонн продукции в год. В частности, в 2021 году был запущен завод в Узбекистане мощностью 10 тыс. тонн.

Компания наращивает не только мощности, но и ассортимент. Так, новое производство «Сибпласта» позволит предприятию добавить к уже имеющимся 40 маркам ППУ — рулонные блоки до 30 м, использующиеся для стежки матрасов, а также в автомобильной, легкой и обувной промышленности. Кроме того, появятся марки со специальными свойствами — такими, как огнеупорность, охлаждающий эффект, повышенные жесткость или звукоизоляционные качества и др.

Интересно, что идея модернизации «Сибпласта» подвигла руководство к тому, чтобы предварительно, еще в 2021 году осуществить другой проект — по повышению производительности труда в рамках внедрения «бережливого производства». Тогда удалось практически на 50% снизить время протекания процесса изготовления листового ППУ, увеличит на 16% выработку в тоннах на одного человека, на 25% - срок оборачиваемости запасов. То есть компания стремится к предельной эффективности.

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