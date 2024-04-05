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Армия и Флот

Рейдовый буксир «Ижорец» проекта 90600 вошел в состав ВМФ РФ

5 апреля в Кронштадте (г. Санкт-Петербург) в ходе торжественной церемонии, на рейдовом буксире «Ижорец» проекта 90600, построенном на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, подняли Андреевский флаг.

 © sun9-25.userapi.com

Этому предшествовали успешное завершение государственных испытаний и подписание акта приема-передачи судна.

Таким образом, буксир официально вошел в состав Балтийского флота России.

Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.

Основные характеристики буксира проекта 90600:
Длина наибольшая, м 25,4
Ширина наибольшая, м 8,8
Осадка, м 3,9
Тяга на швартовых, т не менее 23
Пропульсивный комплекс 2 ВРК с ВФШ в насадке
Главный двигатель, кВт 2 х 735
Скорость, узлов около 11,5
Экипаж, чел. 8

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Источник: https://paluba.media/news/74606

Пелла, Ленинградская область, Балтийский флот, буксир, 90600
  • Нет аватара Argonaft
    06.04.2411:53:37

    Отлично!   

    И наконец то шин нет по бокам)) Вместо них теперь упругий элемент заводского исполнения

    #1280709
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