Рейдовый буксир «Ижорец» проекта 90600 вошел в состав ВМФ РФ
5 апреля в Кронштадте (г. Санкт-Петербург) в ходе торжественной церемонии, на рейдовом буксире «Ижорец» проекта 90600, построенном на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, подняли Андреевский флаг.
Этому предшествовали успешное завершение государственных испытаний и подписание акта приема-передачи судна.
Таким образом, буксир официально вошел в состав Балтийского флота России.
Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.
|Основные характеристики буксира проекта 90600:
|Длина наибольшая, м
|25,4
|Ширина наибольшая, м
|8,8
|Осадка, м
|3,9
|Тяга на швартовых, т
|не менее 23
|Пропульсивный комплекс
|2 ВРК с ВФШ в насадке
|Главный двигатель, кВт
|2 х 735
|Скорость, узлов
|около 11,5
|Экипаж, чел.
|8
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06.04.2411:53:37