На верфи «Эмпериум» спущены на воду три прогулочных судна

На верфи «Эмпериум» (Ленинградская область) 5 апреля спущены на воду три судна: круизный катамаран «Экоходъ-3» проекта «Ecocruiser» и два пассажирских речных трамвайчика.

© portnews.ru

«Экоходъ-3» — третий электрический катамаран Ecocruiser, строящийся для компании «Водоходъ».

© portnews.ru

В мае 2024 года судно будет поставлено в Пермь. Два первых судна серии с лета 2023 года эксплуатируются в акваториях Красноярска и Нижнего Новгорода.

Основные характеристики судна Ecocruiser: длина — 31,3 м; ширина — 9,2 м; высота надводного борта — 3,6 м; осадка — 1,4 м; материал корпуса — алюминий; водоизмещение — до 62 тонн; экипаж — 3 человека; пассажиры — 120 человек; главные двигатели — 2×400 кВт; батареи — до 1200 кВт⋅ч; дальность хода в крейсерском режиме — до 14 часов (до 180 км); крейсерская скорость — 13 км/ч (7 узлов); максимальная скорость — 40,7 км/ч (22 узла).

© portnews.ru

Emperium — первое в России судостроительное предприятие, запустившее серийное производство электросудов класса «река-море» для пассажирских перевозок. В числе разработок — катамараны и суда для водных прогулок и экскурсий, а также для использования в качестве водных автобусов-электроходов. В настоящее время «Эмпериум» создает несколько видов пассажирских судов речного и озерного типов на электротяге: скоростные катамараны Ecocruiser, суда Ecovolt для водных прогулок и экскурсий, Ecobus для использования в качестве водных автобусов-электроходов. Верфь компании расположена в городе Отрадном Ленинградской области.

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