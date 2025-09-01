Судостроительный завод "Эмпериум" (Ленинградская область) сдал 2 пассажирских электросудна проекта ТФРП.401.

Суда "Пехорка" и "Люберка" будут использоваться на маршрутах по Москва-реке.

© fleetphoto.ru

Названия для электросудов традиционно выбрали по названиям малых рек столицы. Так, судно "Пехорка" получило название в честь левого притока Москвы-реки, а "Люберка" — благодаря реке на юго-востоке города.

Характеристики:

Длина 21,46 м

Ширина габаритная 5,69 м

Ширина конструктивная 6,2 м

Высота борта 2,7 м

Надводный борт 1,05 м

Водоизмещение 61,9 т

Осадка 1,65 м

Дальность хода 105 км

Экипаж 2 человека

Материал корпуса сталь

Надстройка алюминий