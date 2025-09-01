СЗ «Эмпериум» сдал 2 электросудна проекта ТФРП.401
Судостроительный завод "Эмпериум" (Ленинградская область) сдал 2 пассажирских электросудна проекта ТФРП.401.
Суда "Пехорка" и "Люберка" будут использоваться на маршрутах по Москва-реке.
Названия для электросудов традиционно выбрали по названиям малых рек столицы. Так, судно "Пехорка" получило название в честь левого притока Москвы-реки, а "Люберка" — благодаря реке на юго-востоке города.
Характеристики:
Длина 21,46 м
Ширина габаритная 5,69 м
Ширина конструктивная 6,2 м
Высота борта 2,7 м
Надводный борт 1,05 м
Водоизмещение 61,9 т
Осадка 1,65 м
Дальность хода 105 км
Экипаж 2 человека
Материал корпуса сталь
Надстройка алюминий
01.09.2516:16:35