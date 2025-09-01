Подпишись
сегодня 33
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «Эмпериум» сдал 2 электросудна проекта ТФРП.401

Судостроительный завод "Эмпериум" (Ленинградская область) сдал 2 пассажирских электросудна проекта ТФРП.401. 

Суда "Пехорка" и "Люберка" будут использоваться на маршрутах по Москва-реке.

 © fleetphoto.ru

Названия для электросудов традиционно выбрали по названиям малых рек столицы. Так, судно "Пехорка" получило название в честь левого притока Москвы-реки, а "Люберка" — благодаря реке на юго-востоке города.

Характеристики:
Длина 21,46 м
Ширина габаритная 5,69 м
Ширина конструктивная 6,2 м
Высота борта 2,7 м
Надводный борт 1,05 м
Водоизмещение 61,9 т
Осадка 1,65 м
Дальность хода 105 км
Экипаж 2 человека
Материал корпуса сталь
Надстройка алюминий

Источник: www.korabel.ru

Комментарии

  • Нет аватара DimaY
    01.09.2516:16:35

    Катался я на таких, прикольно.

    #1305499