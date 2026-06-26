Судоверфь «Эмпериум» сдала 2 судна проекта ЕМ2108 «Мойка 2.0»
Судоверфь «Эмпериум» (Ленинградская область) сдала Электросуда «Вологодские зори» и «Вологжанин» проекта ЕМ2108 «Мойка 2.0», строящиеся для туристических маршрутов Вологды.
Проект судна «Мойка 2.0» разработан СПбГМТУ совместно с компанией «Эмпериум». Однопалубные пассажирские электросуда длиной около 16 метров вмещают до 38 пассажиров и двух членов экипажа. Максимальная скорость судов — 13 км/ч. На борту размещены пассажирские места, оборудованные столиками.
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