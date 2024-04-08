Ростех передал два вертолета Ми-8АМТ предприятию «Ельцовка»

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал два вертолета Ми-8АМТ российскому перевозчику АО «Авиапредприятие «Ельцовка». Машины Улан-Удэнского авиационного завода поставлены по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Обновление вертолетного парка «Ельцовки» продолжится — до конца года по контракту с ГТЛК авиапредприятию будет поставлено еще два Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода.

Новые Ми-8АМТ доработаны под установку медицинских модулей, бортовой стрелы с лебедкой и дополнительных внутренних топливных баков. Вертолеты оснащены рампой с электрогидравлическим приводом. Она облегчает процесс погрузки и разгрузки, в том числе колесной техники, а также позволяет перевозить длинномерные грузы. Кроме того, это дополнительная обзорная точка для наблюдения за местностью во время спасательных операций.

«Улан-Удэнский авиационный завод передал два вертолета Ми-8АМТ представителям авиапредприятия «Ельцовка». Новые воздушные судна будут использоваться для выполнения различных авиационных работ в районах Сибири и Крайнего Севера». Во флоте компании есть уже несколько Ми-8АМТ, и наша техника при эксплуатации зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, — отметил генеральный директора У-УАЗ Алексей Козлов.

Надежную навигацию на вертолетах обеспечивает пилотажно-навигационное оборудование, в том числе универсальный комплекс БМС-индикатор. Также Ми-8АМТ оснащены системой раннего предупреждения близости земли СРПБЗ, что облегчает пилотирование в условиях плохой видимости. Транспортные возможности вертолетов обеспечивают перевозку до 23 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Основу парка авиапредприятия «Ельцовка» составляют порядка 30 вертолетов семейства Ми-8, из которых более 10 — новейшие машины Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Они задействованы в поисково-спасательных операциях, обеспечивают транспортировку грузов и перевозку пассажиров. География полетов вертолетов предприятия широка: от регионов базирования — Новосибирской и Томской областей до Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Красноярского края и Камчатки.

Вертолеты семейства Ми-8/17 — самые массовые винтокрылые машины российского производства. Они обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональны, просты в эксплуатации и обслуживании. «Восьмерки» могут выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках и незаменимы в регионах с труднодоступными территориями и суровыми климатическими условиями. Винтокрылая техника постоянно модернизируется и оснащается новым оборудованием для выполнения различных задач.

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