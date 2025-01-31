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Архангельские медики совершили первые вылеты на новом вертолете Ми-8МТВ-1

Первое санитарное задание специалисты Архангельской областной клинической больницы выполнили в село Карпогоры, которое находится примерно в 350 км от Архангельска. Госпитализация в областной центр потребовалась сразу пяти пациентам.

— Мывакуировали нескольких пациентов: с инфарктом, нарушением мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмой. Часть больных нуждалась в искусственной вентиляции легких, которую мы обеспечили на протяжении всего пути до больницы, — рассказал заместитель главного врача покстренной помощи Архангельской областной клинической больницы Алексей Преловский.

Модель вертолета Ми-8МТВ-1 способна достигать скорости 220-230 км/ч, максимальная дальность полета составляет более 600 км.

— Мы можем взять на борт до 5-6 человек, которым требуется транспортировка в лежачем состоянии, и несколько пациентов, которые могут переносить полет сидя, — рассказал заместитель главного врача по экстренной помощи Архангельской областной клинической больницы Алексей Преловский.

За 2024 год архангельские медики совершили 1089 вылетов, 354 выезда с использованием автотранспорта, благодаря чему удалось эвакуировать более 2800 пациентов.

Напомним, что совершенствование экстренной медицинской помощи — одно из ключевых направлений в реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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