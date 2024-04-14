Рынок новых автобусов в марте вырос в 1,5 раза

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По итогам марта 2024 года в России было реализовано 2 131 новый автобус — на 50% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Более половины (55%) от общего объёма продаж автобусов пришлось на отечественный бренд «ПАЗ». Так, в первый месяц весны было реализовано 1 167 новых «пазиков».

Далее, с огромным отставанием от лидера, в рейтинге расположился российский «НЕФАЗ» (188 шт.), а за ним — китайский Yutong (169 шт.).

Отметку в сотню проданных автобусов преодолела ещё отечественный «ЛИАЗ» (152 шт.).

А вот в модельном рейтинге это удалось сделать пяти участникам. На первых трёх позициях располагаются представители Павловского автозавода — «ПАЗ 3204», «ПAЗ 3205» и «ПАЗ» 4234.

В «пятёрку» попали ещё «НЕФАЗ 5299» и «ЛИАЗ» 5292. У остальных моделей объёмы реализации составили менее 100 единиц.

Если же рассматривать итоги 1 квартала нынешнего года, то за этот период продажи новых автобусов в России составили 5 124 экземпляра — на 23% больше, чем в январе — марте 2023-го.

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