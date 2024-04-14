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Статистика

Рынок новых автобусов в марте вырос в 1,5 раза

 © www.autostat.ru

По итогам марта 2024 года в России было реализовано 2 131 новый автобус — на 50% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Более половины (55%) от общего объёма продаж автобусов пришлось на отечественный бренд «ПАЗ». Так, в первый месяц весны было реализовано 1 167 новых «пазиков».

Далее, с огромным отставанием от лидера, в рейтинге расположился российский «НЕФАЗ» (188 шт.), а за ним — китайский Yutong (169 шт.).

Отметку в сотню проданных автобусов преодолела ещё отечественный «ЛИАЗ» (152 шт.).

А вот в модельном рейтинге это удалось сделать пяти участникам. На первых трёх позициях располагаются представители Павловского автозавода — «ПАЗ 3204», «ПAЗ 3205» и «ПАЗ» 4234.

В «пятёрку» попали ещё «НЕФАЗ 5299» и «ЛИАЗ» 5292. У остальных моделей объёмы реализации составили менее 100 единиц.

Если же рассматривать итоги 1 квартала нынешнего года, то за этот период продажи новых автобусов в России составили 5 124 экземпляра — на 23% больше, чем в январе — марте 2023-го.

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Источник: https://www.autostat.ru/news/57291/

автомобилестроение, статистика
  • Нет аватара termometrix
    14.04.2411:07:32

    Надеюсь, в текущем году начнется производство электробуса ЛиАЗа Сититимакс-12. Очень стильная и прогрессивная машина.

    #1281188
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.04.2411:12:52

      Ну наши по автобусам держатся пока неплохо. Хотя может Китай здесь и не ставит задачи экспансии.

      #1281189
      • Нет аватара termometrix
        14.04.2412:20:05

        Статистика за месяц очень позитивная.

        Но автобусы типа ПАЗ-3205 и ПАЗ-4234 морально устарели.Это конфигурация прошлого века.

        Отредактировано: termometrix~12:21 14.04.24
        #1281192
  • Krutenn Krutenn
    14.04.2418:13:06

    Странно. А «ВОЛГАБАС» без заказов получается? Или произвел настолько мало, что не попал в статистику?

    #1281204
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.04.2419:44:35

      Скорей всего локальное снижение. В феврале был пятым с 124 машинами.

      Прошлый года стабильно был 3-6.

      #1281210
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