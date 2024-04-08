Стахановский завод ферросплавов запустил цех электродной массы

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Стахановский завод ферросплавов, действующий в Луганской Народной Республике, после 10 лет простоя запустил цех электродной массы. Об этом сообщает Южный горно-металлургический комплекс, в состав которого входит завод.

В компании уточнили, что электродная масса — это смесь материалов, предназначенная для получения непрерывных самообжигающихся электродов, электродуговых плавильных печей, используемых в производстве ферросплавов.

«Технология производства электродной массы предполагает параллельную работу оборудования теплосилового цеха, в котором включены в режиме наладки два котла ДКВР 10-13 № 4 и № 5, обеспечивающие паром технологический процесс», — сказано в сообщении.

Стахановский завод ферросплавов был запущен в 1962 году и в советское время выпускал значительную часть всего ферросилиция в СССР.

Ферросилиций — это сплав железа и кремния, он улучшает качество стали, поэтому его часто применяют при изготовлении пружинно-рессорных материалов.

В 2014 году из-за обстрелов завод был аварийно остановлен, его территория сильно пострадала. В 2022 году после нескольких лет простоя были запущены одна за другой две печи, сейчас завод работает, поставляет свою продукцию другим металлургическим предприятиям.

https://www.lug...dkw6hxm33218475

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