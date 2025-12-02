Новая печь для контроля качества запущена на Стахановском заводе ферросплавов
На Стахановском заводе ферросплавов (ЛНР) введена в эксплуатацию новая высокотехнологичная печь, предназначенная для контроля качества электродной массы. Оборудование установлено в одном из цехов предприятия и оснащено высокочувствительными датчиками, а также специализированным программным обеспечением.
Главным преимуществом нововведения стала полная автоматизация 13-часового цикла технического опробования. Теперь все этапы процесса — от загрузки до получения результатов — контролируются и фиксируются автоматически. Это позволяет значительно повысить точность испытаний готовой продукции и, как следствие, её качество, рассказали в Минпромторге ЛНР.
«Монтаж печи был выполнен силами рабочего персонала цеха, и в результате запуска нового оборудования полученные образцы обожженной электродной массы полностью соответствуют современным ГОСТам и техническим условиям», — отметил начальник цеха Максим Олефир.
