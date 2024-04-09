На СЗ «Рыбинская верфь» спущено на воду СВП проекта 03660 «Хаска-10»

На ООО «Рыбинская верфь» (Ярославская область) состоялся спуск судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) проекта 03660 «Хаска-10» путем самостоятельного схода с испытательной площадки на ледовое покрытие Рыбинского водохранилища.

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Спуск прошел в штатном режиме с максимальной зарегистрированной скоростью в 30 узлов. Судно совершило разворот, возвращение и выход на берег. Это событие стало началом этапа швартовных, ходовых, предварительных и сдаточных испытаний.

«Рыбинская верфь» разрабатывает «Хаска-10» совместно с Крыловским государственным научным центром в рамках государственного контракта на ОКР «Разработка нового проекта многофункционального экономичного СВПГС „Хаска-10“ гражданского применения с полезной нагрузкой 10 тонн» по подпрограмме «Развитие судостроительной науки» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» по заказу Минпромторга России.

СВПГС «Хаска-10» — крупнейшее гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами. Их применение повысит экономичность и управляемость судна при сохранении достаточно высоких характеристик амфибийности, мореходности и ходкости.

Главные размерения и основные характеристики СВПГС «Хаска-10»:

Длина судна 23,7 м

Ширина габаритная 13,6 м

Высота со сложенной мачтой 7,9 м

Водоизмещение полное 46,2 тонн

Экипаж 3 чел.

Дальность плавания по запасам топлива на скорости 30 узлов 400 миль

Автономность 3 суток

Полезная нагрузка 10 тонн

Количество пассажиров на борту 12 чел.

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