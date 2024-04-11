Отечественное оборудование для автономного водопровода

Уже все 3 базовых компонента для бытовой системы водоснабжения UNIPUMP производит в России. Какие?! Расскажет руководитель направления рекламы и PR тм UNIPUMP Наталья Нестерова.

© unipump.ru © unipump.ru Для UNIPUMP 2024 год знаменуется новым важным шагом — запуском линии производства гидроаккумуляторов в России. Гидроаккумулятор — один из трех ключевых компонентов, наряду с насосом и блоком автоматики, которые создают базовую связку для организации индивидуальной системы водоснабжения, иначе, частного автономного водопровода. Фактически три ключевых компонента такой системы мы уже производим в России. А теперь по порядку о каждом из них.

Автоматика

Профильное направление с многолетним опытом! © unipump.ru

Еще в 2008 году UNIPUMP начал разработку и производство авторской продукции — блоков автоматики АКВАРОБОТ. Первым из линейки стал датчик потока ТУРБИ, который на тот период имел самую высокую чувствительность 2 литра в минуту, причем блок можно было использовать не только с насосами, но и как пусковое устройство для воздушного компрессора в системах водоочистки.

Далее появились однопороговые и двухпороговые блоки ТУРБИ М, которые помимо датчика потока высокой чувствительности совмещали в себе еще и контроль управления по порогам давления. Однопороговые блоки, такие как ТУРБИПРЕСС М, нашли свое признание в рынке автополива, а двухпороговые в любой бытовой системе заменили связку классического реле давления, реле сухого хода, манометра и штуцера, которая отнимала время при монтаже и настройке и уязвима к протечкам. © unipump.ru

На смену механическим реле давления пришла эпоха электронных блоков управления, следовательно, с более удобной настройкой порогов давления и более широким функционалом защит. ТУРБИ М совершенствовались до поколения ТУРБИ М3 получив дополнительно светодиоды-индикаторы режимов работы «контроль» и «авария», отельный выход под гидроаккумулятор с латунной вставкой и разборный датчик протока с возможностью прочистки в случае избытка железа в воде. Далее был знаменитый ТУРБИПРЕСС, тот самый удобный блок, который легко называет любой специалист монтажа «желтый АКВАРОБОТ». Примечателен он тем, что получил возможность регулировки порогов давления, без пресловутых пружин и снятия крышек, как в случае с реле, а всего лишь с помощью двух кнопок прямо на корпусе изделия. ТУРБИПРЕСС обладал также рядом уникальных функциональных преимуществ — защитой от избыточного давления в системе, защитой от недобора давления и другими. Сейчас вышло уже несколько версий ТУРБИПРЕСС, даже однопорогового типа. © unipump.ru

Новым этапом развития автоматики стал первый российский частотный преобразователь ВАРУНА. Он выполняет две ключевые задачи: ВАРУНА позволяет поддерживать постоянное давление, т. е. независимо от количества открытых кранов все потребители получают достаточный напор в кранах и не страдают от включения каждой новой точки. Кроме того, ресурс мощного насоса, который как правило устанавливают в такие системы задействован ровно настолько, насколько нужно в конкретный момент времени на открытые краны, из чего «вытекает» колоссальная экономия. © unipump.ru

Каждый год мы стараемся выпускать блок с новым функционалом и конструктивом, непрерывно анализируя потребность рынка и совершенствуя продукт по мере изменения инженерных трендов в монтаже, цене и удобстве. 2024 год не станет исключением, мы планируем выпустить ТИСКОТРОН — он может управлять однофазными насосами мощностью до 3 кВт. На встроенный ЖК дисплей выводятся текущие параметры системы и предупреждения о срабатывании защит. В меню возможна индивидуальная настройка всех параметров: выбор режима управления и активация необходимого набора защит. Вот только некоторые из них: защита насоса от работы в режиме «сухого хода», защита от перегрузки по току, защита системы от протечек, защита от переполнения емкости, возможность подключения внешних датчиков расхода, уровня, протечки, звуковая сигнализация и многое другое. ТИСКОТРОН отличает и новая удобная форма корпуса для монтажа и отсутствие ограничений по максимальному расходу воды в системе. Все Блоки линейки АКВАРОБОТ защищены авторским правом, получили патенты и не имеют аналогов в мире. Это направление наша яркая дифференциация в рынке от типовой импортируемой продукции и китайских пресс-контроллеров.

Погружные насосы

Первые по-настоящему российские бытовые скважинные насосы! © unipump.ru

Автоматика создана для управления работой насосом, а основную функцию подачи воды, конечно, выполняет сам труженик насос. Импортные серии скважинных насосов нашего ассортимента ECO, ECO MIDI и MINI ECO уже имели большую популярность и широкое признание, как одни из самых надежных. Но, с 2017 года мы поставили перед собой новую цель — разработать и произвести по-настоящему первый российский бытовой центробежный погружной насос.

Почему первый? В рынке были только примеры узловой сборки с полностью импортированным двигателем и 98% моделей — это Китай и немного Европейцев. Три года мы работали над созданием своего двигателя, сборкой технологической линии — оборудование для которой привезли из нескольких стран. Это современные роботизированные многофункциональные камеры и станки, выполняющие высокотехнологичные операции: производство ротора, захватывающий процесс с автоматической изоляцией статора, заправкой обмотки катушек и укладкой в пазы; формовка лобовых частей, бондаж статора. Обмотка выполняется только медным эмалированным проводом. Особенно впечатляет испытательное оборудование, которое автоматически проверяет сопротивление каждой обмотки статора, проводит высоковольтные испытания изоляции, осуществляет поиск межвитковых замыканий. С 2020 года мы выпустили уже 3 модификации серий БЦП с различными характеристиками. © unipump.ru

Самая «молодая» серия БЦП 3,5 — 0,5 получила ряд значимых улучшений. Изменения в схеме намотки позволили повысить КПД двигателя на 10% и увеличить полезную мощность насоса. При этом потребляемая электроэнергия снизилась на 20% при тех же гидравлических показателях. Увеличили длину термостойкой изоляции, выводных концов статора, чтобы исключить возможность замыкания при перегреве двигателя в аварийных ситуациях и тем самым повысить его надежность. Минимальное напряжение старта снизили до 120 В, это значит, что БЦП гарантировано начнет свою работу даже в условиях низкого или нестабильного напряжения электросети. Конструкция кабельного ввода также усовершенствована, что гарантированно исключает протечки масла. Для моделей с кабелем от 20 м добавили электрическую вилку. © unipump.ru

Сейчас мы в плотном сотрудничестве с профессиональным рынком, предлагаем различные программы для обмена опытом и оперативным сбором обратной связи, чтобы в максимально короткие сроки совершенствовать БЦП. В 2024 году в нескольких регионах проведём семинары, посвященные этому эксклюзивному продукту, где мы расскажем о всех особенностях модели. Для водоканалов и МУП ЖКХ у нас также есть отдельные предложения в виде погружных 3-х фазных насосов ЭЦВ и техническо-консультационной поддержки.

Гидроаккумуляторы

Главный инфоповод года! © unipump.ru

С 2024 UNIPUMP начинает производство гидроаккумуляторов в России, о чем мы ярко проанонсировали в феврале на выставке АКВАТЕРМ, уже представив модели баков различного объема без покраски, чтобы ознакомить с качеством швов и сварки всех элементов. Теперь подробнее о технологической цепочке. Производство выстроено в формате полного цикла. Гидроаккумуляторы изготавливаются на специальной итальянской линии, состоящей из нескольких станков-роботов, каждый из которых демонстрирует технологическую точность в изготовлении деталей. Гидроакумуляторы получают свою округлую форму путем вытяжки из рулона специальной стали. Мы используем для вытяжки сталь новолипецкого металлургического комбината — это флагман Российского сталелитейного производства. Тщательно подобрана и специальная смазка для глубокой вытяжки.

После вытяжки полуформы будущего гидроаккумулятора подаются на автоматическую кольцевую сварку. Внутренний шов, образовавшийся между формами, специально сглаживается. Далее на роботизированном сварочном комплексе к гидроаккумулятору приваривают ножки и площадки. Сами ножки и площадки изготовлены на специальном пресс-штампе, что позволяет добиться максимальной точности и повторяемости деталей.

После сварки ножек происходит испытание герметичности каждого гидроаккумулятора, путем подачи испытательного давления и погружения в воду. Отдельные модели партии проходят дополнительную проверку на прочность под высоким давлением в 9 атм. Потом гидроаккумуляторы отправятся на мойку, обезжиривание и будут покрыты специальным фосфатирующим составом для дополнительной защиты от коррозии. Далее их ждет сушильная камера при температуре 90 градусов и наконец покраска. На автоматизированной покрасочной линии гидроаккумуляторы приобретут свой узнаваемый фирменный цвет. Цепной конвейер доставит баки на сборку, где им установят ниппель, мембрану, фланец и накачают давлением в 1,5 атм. Мембрана внутри баков итальянского производства, рассчитана на 1 миллион циклов заполнения. Срок службы гидроаккумулятора 5 лет, а обязательный гарантийный срок 2 года. Уже в апреле 2024 года гидроаккумуляторы поступят в общую продажу. Таким образом, у нас полная готовность к сезону! © unipump.ru

Каждое изделие, которое мы производим, проходит контроль качества на всех этапах, в точности соответствует заявленным характеристикам и выполнено из высококачественного сырья.

Организовать собственное производство непросто, что говорит о глубоком инженерном походе и профильной производственной компетенции Поставщика, наличии штата профессионалов и возможности прямого диалога клиента с заводом, особенно актуального в условиях современного рынка.

Кроме того, это относительная свобода от внешних экономических факторов, стабильное присутствие внутри страны. Поэтому, мы видим большой потенциал за развитием внутреннего производства и увлечены эти процессом — трудоемким, захватывающим, но в месте с партнерской поддержкой и общей инженерной идеей, невероятно интересным.

Подробнее на сайте — https://unipump.ru/ © unipump.ru

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