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Космонавтика

С космодрома Восточный впервые стартовала ракета «Ангара-А5»

 © www.roscosmos.ru

Сегодня в 12:00:00,164 по московскому времени с площадки 1А космодрома Восточный проведен первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.

Позднее разгонный блок «Орион» доставил на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.

Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось.

Таким образом, основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный полностью выполнена.

Далее разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой будет уведен на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите.

Ракета-носитель «Ангара-А5» изготовлена Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева, разгонный блок «Орион» — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Ракета-носитель «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

«Орион» относится к семейству разгонных блоков ДМ, которые отличаются высокой надежностью, подтвержденной за полувековую эксплуатацию.

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Источник: https://www.roscosmos.ru/40458/

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ракета-носитель «Ангара-А5», разгонный блок «Орион», космодром Восточный
  • iva153 iva153
    11.04.2414:03:10

    Крайне редко захожу на СуН, но ради такого зашёл поставить плюсик!   

    Волнительно было: всё-таки два раза старт отменяли.

    #1281001
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.04.2414:16:28

    Сильно переживал, но верил!!!

    Верил в профессионализм российских ученых, конструкторов, инженеров, рабочих — всех завязанных на космонавтику великой страны !!!

    Весь мир следил за этим пуском!!!

    #1281002
  • Нет аватара termometrix
    11.04.2414:37:49

    Сегодня разгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем «Ангара-А5», доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец».

    Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.

    Разгонный блок «Орион» продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту.

    https://vk.com/...30315369_571085

    #1281004
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      11.04.2415:19:19

      Очень хорошо что такие частные компании подключаются к программам Росскосмосса!

      #1281007
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          11.04.2416:34:00

          Категоричски с Вами не согласен — смотри Илон!

          И хорошо что с Вами не согласен и руководитель Росскосмоса Борисов и Президент Путин — о чем он не раз говорил.

          Космосу нужная и коммерческая выгода!!!

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:36 11.04.24
          #1281018
          • Нет аватара mikr
            11.04.2416:51:48

            смотри Илон!

            Наших коммерсантов с Илоном объединяет важное качество. Все они — подданные печатного станка. Причем одного и того же — американского!!! Поэтому и работать будут в интересах американского печатного станка.

            Хотя не все это осознают.

            #1281022
        • Е.Юрий Е.Юрий
          11.04.2419:13:58

          На самом деле ничего хорошего в этом нет. Космос должен осваиваться в соответствии с государственными интересами

          Ну почему же — само по себе исследование космоса очень затратное и с точки зрения коммерции крайне убыточно — оно несет фундаментальное развитие. Покрывать эти расходы будут те, кто платит налоги и те, кто имея финансы нуждается в использовании этой отрасли для коммерции, но не может себе позволить собственный косиодром. В свое время коммерческое использование отрасли помогло не угробить космонафтику, так как государство не способно было содержать ее — космические туристы, космонафты из других стран, продажа пусков(Куру) и т. д. Лишняя копейка не помешает, тем более если КА гражданские.

          Отредактировано: Е.Юрий~19:19 11.04.24
          #1281027
        • Нет аватара donbass_phoenix
          11.04.2420:37:22

                   

          Абсолютно верно!

          Обычный частник или частники не осилят заказ проектирования ракеты, заказ на исследования новых материалов, их тестирование и т. д.

          Частники скорее купят решение на стороне, по типу OEM в том же приборостроении (достаточно посмотреть на почти весь наш ручной инструмент, это же просто купленные решения у китайцев произведенные зачастую там же.) Достаточно вспомнить наш бум «частного космоса» в 2017м, когда некоторые инвесторы кинулись копировать решения американцев с ракетой вертикального старта. делая абсолютные клоны

          От такого частного космоса стране нет никакого профита. Т.к. наши институты в данной разработке не были задействованы

          Кроме того, пока в нашей стране банки и операторы связи десять лет не могут нормально войти в Крым и два года как не могут войти в Новые регионы

          то ни о каком Частном космосе речи нельзя вести вообще!

          Т.к. под страхом санкций такие частнички могут нагадить стране куда значительнее, чем операторы связи и банки

          Отредактировано: donbass_phoenix~21:01 11.04.24
          #1281037
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            11.04.2421:19:03

            Но на борту государственных космических кораблей все чаще будут запускаться частные небольшие спутник, за определенную плату. И много можно привести примеров где государство будет сотрудничать с частником.

            Как в области дронов где частник вообще опередил государство.

            Как тот же Захаров с Ланцетами.

            Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:20 11.04.24
            #1281042
          • Нет аватара Лексур
            11.04.2422:51:27

            Одно другому не мешает. Государство занимается-хорошо, частник пусть тоже занимается,если потянет.

            #1281043
  • Нет аватара termometrix
    11.04.2414:39:15

    Российская космонавтика остро нуждается в ракетах-носителях сверхтяжелого класса даже изготовленных по модульному принципу.

    #1281005
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    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.04.2417:54:58

      Уже открыли    

      Это четвёртая «Ангара"-5. И седьмой успешный запуск семейства «Ангара».

      Отредактировано: Сергей Котенко~17:59 11.04.24
      #1281024
    • Е.Юрий Е.Юрий
      11.04.2419:30:33

      «Радуйся малому — и большое прийдет» — Петр 1. До потолка прыгать не надо, но осознавать, что еще одна важная ступенька удалась нужно — это дань уважения труду ученых и производственников, всех причастных.

      #1281029
    • Нет аватара donbass_phoenix
      11.04.2421:03:03

      Тем не менее серъезный шаг к независимости от «наклона тюбитейки» в Казахстане

      если они вдруг решат стать крайне западными, для нас уже это такой угрозы не окажет!

      #1281039
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.04.2416:21:02

    Многие бы открыли шампанское если бы старт был провален.

    На Украине, в Польше, Литве, Эстонии …

    #1281013
    • Нет аватара termometrix
      11.04.2416:32:23

      в Польше, Литве, Эстонии …

      Вряд ли так отреагировали бы нормальные и разумные люди в указанных странах.

      Они достаточно умны, чтобы не поддаваться дешевой манипуляции.

      На Украине

      Подобная реакция имеет своего рода логическое объяснение.Они живут в мире романа-антиутопии «1984».Но даже там не все согласны с офицальной озверевшей пропагандой в отношении России.

      #1281017
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        11.04.2416:41:23

        Достаточно просмотреть заголовки постов интернета в этих странах (нпр. Польша, Украина) чтобы убедиться что там очень ждали провала —

        не солоно нахлебавши    

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:44 11.04.24
        #1281020
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        11.04.2418:00:28

        Ну им только шампанское и остаётся пить. Своих ракет нет и не будет.

        Да и шампанского уже нет нормального. Было «Артёмовское», и то про…

        Лузеры.

        Отредактировано: Сергей Котенко~18:35 11.04.24
        #1281025
      • Е.Юрий Е.Юрий
        11.04.2419:40:49

        Они с удовольствием сделают это, если будет провален финиш.

        А тут финиша и не предусмотрено, программа только начинается. А потом она перетечет в другую — это процесс общего развития космоса — есть этапы, сложности, но это нормально.

        П.С. А радуются они не от ума, а от зависти — у одних все было с голубой коемочкой и они это похоронили, у других и не предвидется — остается радость «что у соседа корова сдохла» — и то если получится. Это ущербность оаботает только против ее инициаторов.

        Отредактировано: Е.Юрий~19:42 11.04.24
        #1281030
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.04.2418:18:17

    1. Только три страны в мире способны запускать такие ракеты на орбиту: Россия, США и Китай.

    2. Во всей этой истории мне особенно понравился выверенный подход — не на авось, а только тогда проводим запуск когда все работает на 100% - правда тут помогает полная автоматика запуска.

    3. Шампанского не люблю, но с удоольстием по такому случаю выпил бы рюмочку хорошего коньяку — нпр. старой советской Таврии — хороший был этот коньяк родом из Каховки, которая кстати уже в России.

    #1281026
    • Е.Юрий Е.Юрий
      11.04.2419:46:57

      . Только три страны в мире способны запускать такие ракеты на орбиту: Россия, США и Китай.

      Если все будет удачно, то список пополнится КНДР и Ираном. Может не прям такие ракеты, но с определенной программой развития

      Отредактировано: Е.Юрий~19:47 11.04.24
      #1281032
  • Нет аватара termometrix
    11.04.2419:42:02

    Разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту

    https://vk.com/...315369_00%2Frev

    Основная задача первого пуска — полностью выполнена!

    Отредактировано: termometrix~19:42 11.04.24
    #1281031
  • Duo Power Duo Power
    11.04.2420:05:00

    Интересно, что лучше? 4 камеры сгорания на двигатель, как на «Союзе» или 1 как на «Ангаре»?

    #1281033
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.04.2420:37:06

    Россия и Белaрусь должны вскоре запустить спутник высокого разрешеня — чтобы можно разглядеть обьекты типа спичечный коробок.

    Млжно было услышать в Вестях на ТВ1.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:29 12.04.24
    #1281036
    • Нет аватара mikr
      12.04.2410:45:11

      Слова Белорусь нету.

      Есть либо Беларусь, либо Белоруссия.

      #1281058
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        12.04.2412:32:01

        Спасибо за корректировку! Исправил.

        Но новость очень и очень положительная — показывает как много можно достичь вместе.

        #1281068
  • Нет аватара termometrix
    11.04.2420:40:29

    Стоит отметить и заслуги блогеров «Jorjio774 «и «sergey k» на нашем сайте,которые опубликовали много информационных материалов в ходе предварительной подготовки к запуску ракеты на космодром «Восточный» .Их статьи проследили весь этап реализации.

    Спасибо, друзья!

    Отредактировано: termometrix~20:45 11.04.24
    #1281038
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      11.04.2421:10:38

      Труженики инфофронта!!!

      #1281041
      • Нет аватара mikr
        12.04.2405:14:56

        Труженики инфофронта!!!

        Инфофронта? А не Вы ли утверждали, что данный интернет-портал вне политики?

        #1281047
  • Kolyda Kolyda
    11.04.2422:53:43

    Полвека назад, в 1973 году, на том же самом месте, где сегодня стартовала Ангара-5, стартовали отстреливаемые при перевооружении боевые ракеты УР-100. И мы, строители и наладчики оборудования 27-ой ракетной дивизии, старались подобраться поближе к площадке чтобы полюбоваться стартующей ракетой. В те годы всё это было секретным, но всё равно и жители будущего Углегорска, а в то время поселка «десятка», в основном семьи военных, и мы, строители, каким-то образом узнавали и время пуска и номер площадки. Дороги перекрывала военная автоинспекция, но в моём распоряжении был могучий «Урал-372» и мы вдоль кабельных трасс, по лесу, пробирались поближе. Конечно таких огромных сооружений не было. Ракеты стартовали из-под земли, из шахтных установок, которые мы строили. Всё равно зрелище было захватывающее! Тогда отстреляли три или четыре ракеты в разные дни. Мне удалось посмотреть два запуска. Воспоминания на всю жизнь!

    Даже и представить тогда мы не могли, что через полвека будем наблюдать по ТВ в прямом эфире космодром Восточный на месте боевых площадок и старты КОСМИЧЕСКИХ ракет с него. Спасибо нашим конструкторам, производственникам и строителям за сегодняшний успех нашей страны и доставленное удовольствие его наблюдать!

    Отредактировано: Kolyda~23:08 11.04.24
    #1281044
    • Нет аватара vlTepes
      12.04.2410:04:39

      Я учился на изделие 15А30 — сотку. Для своего времени отличная МБР. Хотя пусков нам в учебке не показали — загрузили в шахту и выгрузили. Годы были тяжелые, денег не было у России даже чтобы одеть всех нас в современную форму.

      #1281057
    • Нет аватара mikr
      12.04.2410:51:47

      Может все-таки Урал-375?

      #1281059
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