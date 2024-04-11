С космодрома Восточный впервые стартовала ракета «Ангара-А5»
Сегодня в 12:00:00,164 по московскому времени с площадки 1А космодрома Восточный проведен первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.
Позднее разгонный блок «Орион» доставил на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.
Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось.
Таким образом, основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный полностью выполнена.
Далее разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой будет уведен на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите.
Ракета-носитель «Ангара-А5» изготовлена Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева, разгонный блок «Орион» — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).
Ракета-носитель «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.
«Орион» относится к семейству разгонных блоков ДМ, которые отличаются высокой надежностью, подтвержденной за полувековую эксплуатацию.
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