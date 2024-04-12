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Научно-производственная компания «Полимер-Компаунд» запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической, горнодобывающей и автомобильной промышленности. Мощности производства увеличены в 1,2 раза.

Инвестиции в замену оборудования превысили 115 млн рублей. Из них 77 млн рублей в виде льготного займа по программе «Производительность труда» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Заем Фонда развития промышленности помог нам в обновлении парка технологического оборудования. Благодаря запуску нового отделения с современной экструзионной линией мы уже нарастили мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, а после выхода на проектную мощность выпуск составит почти 12 тысяч тонн. Все технические решения, используемые при выпуске композиций, разработаны нашими специалистами, а композиционные материалы предприятия по своим свойствам сопоставимы с лучшими зарубежными образцами», — рассказал генеральный директор ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» Анатолий Чернов.

Выпускаемые «НПК «Полимер-Компаунд» композиционные материалы используются при изготовлении покрытий магистральных трубопроводов нефти и газа, электротехнических изделий, труб, применяемых при добыче полезных ископаемых. Также они необходимы при выпуске оболочек и изоляций силовых, гибких и огнестойких кабельных изделий, в том числе для прокладки в местах с большим скоплением людей — в торговых комплексах, кинотеатрах, бизнес-центрах.

Покупатели продукции — крупнейшие кабельные и трубоизоляционные предприятия России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Среди них — холдинги «Ункомтех», «Таграс» и «Холдинг Кабельный Альянс», предприятия «Камский кабель» и «Беларускабель», а также трубоизоляционные заводы «Сургутнефтегаза», горнодобывающие предприятия группы «Алроса», ГМК «Норильский никель», «Евраз».

Основное используемое сырье — полиэтилены, полипропилены и их сополимеры, поставляемые российскими предприятиями групп «Сибур Холдинг» и «Лукойл». Локализация продукции составляет 85%.

С вводом нового оборудования на предприятии создано 9 новых рабочих мест.

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