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Армия и Флот

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

 © news.mail.ru

Россия осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Об этом 12 апреля сообщает Минобороны РФ.

«12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что он был проведен в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов и подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении.

Результаты пуска продемонстрировали высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны, добавили в министерстве.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме», — заключили там.

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Источник: https://news.mail.ru/politics/60650013/?frommail=1

Министерство обороны, РВСН
  • Великоросс Великоросс
    12.04.2421:29:50

    Почему испытания российской МБР озадачило весь мир…

    Все дело в том, что похожую на вот это картинку видели во многих странах Ближнего Востока. А еще потому, что это очень не похоже на испытание классических МБР, как-то пишет наше МО:

    «12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.

    Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет».

    Комментарий. Ну не так летит обычно такая ракета. Вот и гадают все — что же это сегодня эти русские запустили с Капустина Яра.

    https://t.me/yu...sumyChat/199943

    #1281118
    • Badassgoliath Badassgoliath
      12.04.2421:49:51

      Я неоднократно ранее смотрел трансляции запусков космических ракет. И вот такой хвост как раз и остаётся при проходе разреженных слоёв и выходе за пределы атмосферы. Так что это она — баллистическая ракета. След обрывается потому что ракета достигла суборбитальной траектории. В смысле, тонкая часть следа — это подъём ракеты, широкая часть — это уже верхние слои атмосферы. Высота, на которой находится эта широкая часть — порядка нескольких десятков км (а может даже и сто — точно не могу вспомнить, на какой высоте такое проявляется), потому и видно издалека.

      Отредактировано: Badassgoliath~21:59 12.04.24
      #1281120
      • Великоросс Великоросс
        12.04.2422:02:53

        Я тоже не совсем понял, о чем именно Подоляка говорит. Там у него по ссылке видео.

        P.S.

        А, вот его доп. пояснение:

        Странности сегодняшнего пуска ракеты из «Капустина Яра»…

        Главная странность -траектория полета ее БЧ.

        Смотрим видео (оно здесь первое), которое я выложил в прошлом посту (https://t.me/yurasumy/14466) по теме. Что здесь интересного. Сам по себе след от ракеты неинтересен. Интересное выше. В небе видно, как отделившаяся от первой ступени ракеты часть включив свой двигатель начала совершать очень даже не баллистические виражи.

        Причем, эти самые виражи видели не только около места пуска, но и на Урале и за Уралом (Екатеринбурге). А еще … в Дагестане и даже в Иране на южной оконечности Каспийского моря. Примерные замеченные места полета БЧ ракеты я обозначил (на карте).

        Очень интересная «география» не находите. То есть это точно не полет обычной БЧ обычной МБР. И даже не маневрирующий «Авангард». Очевидно, что она совершила несколько очень крутых разворотов и пролетела минимум 7000 км «только в зоне визуального наблюдения в населенной местности».

        И везде она напоминала маневрирующую на довольно большой высоте (км 40-60) «комету» (на последнем видео, ее маневры в южной части Каспия).

        В общем, очень странное оружие мы сегодня испытывали. И по тем крохам информации, которая есть в сети, похоже, что ничего похожего ни у кого нет.

        https://t.me/yu...sumyChat/199949

        Отредактировано: Великоросс~22:51 12.04.24
        #1281123
        • Нет аватара Лексур
          13.04.2409:24:54

          Юрко Банщик известный фантазёр. Как и все военукры. Не стоит удивляться, что он ловит хайп.

          #1281134
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.04.2412:34:39

    Что там запускали на самом деле узнаем через какое-то время.

    Но Капустин Яр известен своими экспериментальными пусками.

    #1281142
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