Кабель-органайзеры ZP ITK повышенной емкости
Кабель-органайзеры ZP ITK повышенной емкости: российское производство — мировые стандарты!
В Тульской области стартовало производство локализованной версии кабель-органайзеров серии ZP ITK. Локализация производства обеспечит оперативную логистику и постоянное наличие на складе готовой продукции. Высокотехнологичные производственные линии на предприятии и строгий контроль гарантируют отличное качество изделий.
Кабель-органайзеры ITK серии ZP — это специализированное решение для организации кабелей связи кроссовых полей серверных шкафов повышенной плотности. Они отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования при проектировании и строительстве серверных и кроссовых помещений.
Преимущества кабель-органайзеров ZP ITK повышенной емкости
- Безынструментальный монтаж вертикальных кабель-органайзеров и гребенок.
- Возможность перемещения по всей глубине шкафа вместе с монтажным профилем 19″.
- Крышки органайзеров открываются в любую сторону вдоль продольной оси благодаря шарнирным элементам.
- Высокая емкость: позволяют уложить до 400 проводников UTP.
- Универсальность: совместимы со шкафами ITK Linea S / Linea N / by ZPAS.
- Кабели заземления входят в стандартную комплектацию.
Технические характеристики
- Типы исполнения: вертикальный Zero-U, горизонтальный 19″.
- Типы покрытия: полимерное, RAL 9005 / 7035.
- Климатическое исполнение: УХЛ4.2.
- Соответствие стандартам: IEC62208, IEC60950.
- Материал: листовая сталь, АBS-пластик.
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