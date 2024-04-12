стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Производство

Кабель-органайзеры ZP ITK повышенной емкости

Кабель-органайзеры ZP ITK повышенной емкости: российское производство — мировые стандарты!

 © kp.iek.ru

В Тульской области стартовало производство локализованной версии кабель-органайзеров серии ZP ITK. Локализация производства обеспечит оперативную логистику и постоянное наличие на складе готовой продукции. Высокотехнологичные производственные линии на предприятии и строгий контроль гарантируют отличное качество изделий.

Кабель-органайзеры ITK серии ZP — это специализированное решение для организации кабелей связи кроссовых полей серверных шкафов повышенной плотности. Они отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования при проектировании и строительстве серверных и кроссовых помещений.

Преимущества кабель-органайзеров ZP ITK повышенной емкости

  • Безынструментальный монтаж вертикальных кабель-органайзеров и гребенок.
  • Возможность перемещения по всей глубине шкафа вместе с монтажным профилем 19″.
  • Крышки органайзеров открываются в любую сторону вдоль продольной оси благодаря шарнирным элементам.
  • Высокая емкость: позволяют уложить до 400 проводников UTP.
  • Универсальность: совместимы со шкафами ITK Linea S / Linea N / by ZPAS.
  • Кабели заземления входят в стандартную комплектацию.

Технические характеристики

  • Типы исполнения: вертикальный Zero-U, горизонтальный 19″.
  • Типы покрытия: полимерное, RAL 9005 / 7035.
  • Климатическое исполнение: УХЛ4.2.
  • Соответствие стандартам: IEC62208, IEC60950.
  • Материал: листовая сталь, АBS-пластик.

erid = 2VtzquWZEj1

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.itk-group.ru/press-center/news-itk/25315/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


  • iek
  • 0
iek
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,