Кабель-органайзеры ZP ITK повышенной емкости: российское производство — мировые стандарты!

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В Тульской области стартовало производство локализованной версии кабель-органайзеров серии ZP ITK . Локализация производства обеспечит оперативную логистику и постоянное наличие на складе готовой продукции. Высокотехнологичные производственные линии на предприятии и строгий контроль гарантируют отличное качество изделий.

Кабель-органайзеры ITK серии ZP — это специализированное решение для организации кабелей связи кроссовых полей серверных шкафов повышенной плотности. Они отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования при проектировании и строительстве серверных и кроссовых помещений.

Преимущества кабель-органайзеров ZP ITK повышенной емкости

Безынструментальный монтаж вертикальных кабель-органайзеров и гребенок.

Возможность перемещения по всей глубине шкафа вместе с монтажным профилем 19″.

Крышки органайзеров открываются в любую сторону вдоль продольной оси благодаря шарнирным элементам.

Высокая емкость: позволяют уложить до 400 проводников UTP.

Универсальность: совместимы со шкафами ITK Linea S / Linea N / by ZPAS.

Кабели заземления входят в стандартную комплектацию.

Технические характеристики

Типы исполнения: вертикальный Zero-U, горизонтальный 19″.

Типы покрытия: полимерное, RAL 9005 / 7035.

Климатическое исполнение: УХЛ4.2.

Соответствие стандартам: IEC62208, IEC60950.

Материал: листовая сталь, АBS-пластик.

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