Новый птичник ввели в строй на азовской птицефабрике в Омской области
На птицефабрике в Азовском немецком национальном районе ввели в эксплуатацию птичник на 75 тысяч поголовья.
За пять месяцев коллективу АО «Русь» удалось провести реконструкцию здания и полностью заменить оборудование птичника.
Введенный в эксплуатацию объект позволит увеличить объемы производства яйца на 17 млн штук в год.
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