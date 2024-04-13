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Новый птичник ввели в строй на азовской птицефабрике в Омской области

 © ihrezeitung.ru

На птицефабрике в Азовском немецком национальном районе ввели в эксплуатацию птичник на 75 тысяч поголовья.

За пять месяцев коллективу АО «Русь» удалось провести реконструкцию здания и полностью заменить оборудование птичника.

Введенный в эксплуатацию объект позволит увеличить объемы производства яйца на 17 млн штук в год.

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Источник: https://ihrezeitung.ru/archives/24458?ysclid=lux3xsb6rx83872335

птицеводство, Омская область, сельское хозяйство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.04.2413:56:23

    Да, в Омской область есть настоящие немцы!

    Сначала удивился прочитав про Азовский немецкий национальный район — Азов, немцы и Омская область — кто-то сошел с ума — автор или я    

    Но потом вспомнил что там есть немцы переселены хотя бы с приволжских областей России и часть которых осталась до сих пор. Они сохранили свои обычаи и немецкий порядок, с которым в самой Германии нынче проблемы.

    Правда почему «Азовский»?

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:57 14.04.24
    #1281195
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.04.2414:17:54

      Райцентр Азово.

      #1281196
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        14.04.2416:37:21

        https://ru.wikipedia.org/

        По неофициальным данным, село Азово начало заселяться с начала XX века, возможно, с 90-х годов XIX века переселенцами из Малороссии[5].

        По официальным источникам в 1908 году переселенческий участок № 120 близ киргизского становища Токултай был обмерен и рекомендован для планового размещения на нём переселенцев. В 1909 году на этом участке «столыпинцами» основано село Азово. Его заселяли выходцы из низовий Дона, очевидно, именно поэтому и было выбрано название Азово — в память о прежнем местожительстве.

        13 октября 1991 г. был проведён референдум, в котором приняли участие 78% жителей Азово, из их числа 86,9% проголосовали за создание Азовского немецкого национального района. В 1992 г. с. Азово стало центром немецкого национального района[8].

        Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 61% от общей численности населения

        Село богато культурным наследием, имеется библиотека, несколько школ, в том числе школа искусств, также имеется свой Дом Культуры.

        В селе проводятся различные конкурсы и фестивали, посвящённые в том числе немецкой культуре, как пример Maiglöckchen (с нем. Ландыш) — открытое творческое соревнование самодеятельных коллективов, Цент-ров немецкой культуры и национально-культурных объединений Омской области. В 2021 году участниками конкурса стали 12 вокальных ансамблей и 14 сольных исполнителей из различных районов Омской области[15].

        Вот уже несколько лет село Азово участвует в международной программе по перевоспитанию трудных подростков. На «исправление» в Сибирь направляют «трудных подростков» из Германии, с которыми не могут справиться немецкие педагоги и социальные работники. В сибирской глубинке немецкие подростки живут около одного года. По возвращении в Германию 80% из них прекращают практиковать антисоциальное поведение.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:38 14.04.24
        #1281198
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