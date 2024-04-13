Новый птичник ввели в строй на азовской птицефабрике в Омской области

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На птицефабрике в Азовском немецком национальном районе ввели в эксплуатацию птичник на 75 тысяч поголовья.

За пять месяцев коллективу АО «Русь» удалось провести реконструкцию здания и полностью заменить оборудование птичника.

Введенный в эксплуатацию объект позволит увеличить объемы производства яйца на 17 млн штук в год.

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