«Окская судоверфь» спустила на воду краболов «Капитан Сковпен» проекта ССа 5712P

© paluba.media

На «Окской судоверфи» в Навашино Нижегородской области спустили на воду краболовное судно «Капитан Сковпен» проекта ССа 5712P. Заказчиком строительства выступает ГК «Русский Краб», проект краболова разработан конструкторами «Дамен Инжиниринг».

Перед непосредственно спуском на воду краболова «Капитан Сковпен», в рамках церемонии произошло еще одно важное событие. ГК «Русский Краб» и «Окская судоверфь» подписали контракт на строительство новой серии из шести краболовных судов проекта 5712LS.

© paluba.media

Глава Росрыболовства высоко оценил работу заводчан Навашино и в целом российских корабелов, строящих новый краболовный и рыболовный флот. По его словам, всего на отечественных верфях сейчас строится 105 промысловых судов.

«Капитан Сковпен» — третье и последнее судно в этой серии краболовов, строящихся на верфи в Нижегородской области. Сейчас здесь продолжается строительство двух краболов проекта CCa 5712P — «Капитан Манжолин» был спущен на воду 10 ноября 2022 года, а «Капитан Дудник» — 9 февраля 2024 года.

Краболов-процессор проекта ССа 5712P предназначен для добычи краба и его переработки в готовую продукцию на судовой фабрике. Суда проекта ССа5712P спроектированы для работы в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Современные краболовы отличают улучшенные мореходные качества, удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.

Судно имеет ледовый класс Ice2, что позволит повысить количество дней на лову и сократить простои по причине сложных метеоусловий, характерных для дальневосточных морей. В числе технических особенностей современного краболовного судна — удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, улучшенные мореходные качества, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих крабопромысловых компаний России. Действующий флот компании сегодня составляют 39 судов. В 2024 году группа владеет правами на добычу 18,2 тыс. тонн краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Краболов-процессор проекта ССа 5712P предназначен для добычи краба и его переработки в готовую продукцию на судовой фабрике. Суда проекта ССа5712P спроектированы для работы в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Современные краболовы отличают улучшенные мореходные качества, удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.

Судно имеет ледовый класс Ice2, что позволит повысить количество дней на лову и сократить простои по причине сложных метеоусловий, характерных для дальневосточных морей. В числе технических особенностей современного краболовного судна — удвоенные мощности для добычи и переработки улова, автоматизация и цифровой контроль технологических процессов, улучшенные мореходные качества, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности.

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих крабопромысловых компаний России. Действующий флот компании сегодня составляют 39 судов. В 2024 году группа владеет правами на добычу 18,2 тыс. тонн краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

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