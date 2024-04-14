Российский автомобиль «ВОЙТ», плавучие АЭС и другие новинки «АТОМЭКСПО 2024»

Показываем совершенно новую российскую автомобильную платформу «Войт», которая станет основой для целого семейства машин. Показываем новейшие российские 3D-принтеры, печатающие сложные изделия из металлопорошковых композиций. Показываем существующие и строящиеся плавучие атомные электростанции, реактор РИТМ-200, автономный грузовик Evocargo и другие российские технологические решения. Это проект «Время — вперёд!» и вы смотрите репортаж с главной атомной выставки мира «Атомэкспо 2024»!

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