В Восточном Бирюлеве открылась новая поликлиника

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Столица продолжает модернизировать амбулаторное звено здравоохранения. Буквально за два последних года реконструировано 200 поликлиник постройки середины прошлого века. На очереди еще 140. Но параллельно город продолжает строить и новые амбулатории. Одну из таких поликлиник открыли в Восточном Бирюлеве.

В новое здание на улице Лебедянской переехал головной корпус детской поликлиники N 23, который прежде размещался на ул. Кошкина. Теперь в светлом пятиэтажном корпусе у врачей и маленьких пациентов появилась площадь в полтора раза больше прежней — 9,4 тыс. кв. м. Это позволило организовать работу травмпункта, клинико-диагностической лаборатории, отделений физиотерапии.

О том, что дает такая модернизация амбулаторной помощи, «РГ» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач городской поликлиники N 220 Андрей Тяжельников: «В новых и реконструированных поликлиниках удобно и комфортно и врачам, и пациентам. Современное оборудование, которым их оснащают по новым стандартам, дает возможность своевременно диагностировать заболевание и оперативно начать лечение. Подключение всех зданий к системе ЕМИАС еще и помогает врачам разных специальностей при необходимости объединить усилия для оказания помощи больному». И что немаловажно, красивый интерьер, удобная навигация, квалифицированные врачи, имеющие все необходимое для диагностики и лечения, по мнению Андрея Тяжельникова, сделали уже очень многое для того, чтобы у москвичей сложилось новое мнение о городских поликлиниках как о комфортных, прекрасно оборудованных медицинских центрах с высокотехнологичным оборудованием, с высокими стандартами сервиса и качеством медицинской помощи.

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

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