В Восточном Бирюлеве открылась новая поликлиника
Столица продолжает модернизировать амбулаторное звено здравоохранения. Буквально за два последних года реконструировано 200 поликлиник постройки середины прошлого века. На очереди еще 140. Но параллельно город продолжает строить и новые амбулатории. Одну из таких поликлиник открыли в Восточном Бирюлеве.
В новое здание на улице Лебедянской переехал головной корпус детской поликлиники N 23, который прежде размещался на ул. Кошкина. Теперь в светлом пятиэтажном корпусе у врачей и маленьких пациентов появилась площадь в полтора раза больше прежней — 9,4 тыс. кв. м. Это позволило организовать работу травмпункта, клинико-диагностической лаборатории, отделений физиотерапии.
О том, что дает такая модернизация амбулаторной помощи, «РГ» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач городской поликлиники N 220 Андрей Тяжельников: «В новых и реконструированных поликлиниках удобно и комфортно и врачам, и пациентам. Современное оборудование, которым их оснащают по новым стандартам, дает возможность своевременно диагностировать заболевание и оперативно начать лечение. Подключение всех зданий к системе ЕМИАС еще и помогает врачам разных специальностей при необходимости объединить усилия для оказания помощи больному». И что немаловажно, красивый интерьер, удобная навигация, квалифицированные врачи, имеющие все необходимое для диагностики и лечения, по мнению Андрея Тяжельникова, сделали уже очень многое для того, чтобы у москвичей сложилось новое мнение о городских поликлиниках как о комфортных, прекрасно оборудованных медицинских центрах с высокотехнологичным оборудованием, с высокими стандартами сервиса и качеством медицинской помощи.
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