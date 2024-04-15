Как изменился Нижний Новгород за 20 лет?

00:00 -00:45 Таблетка для памяти

00:45 -02:09 Набережные, улицы, мосты

02:09 -02:45 Детские площадки, детсады, школы

02:45 -05:54 Площади, парки, скверы, Кремль

05:54 -07:35 Реставрация

07:35 -08:00 Церкви

08:00 -09:05 Бизнес центры, гостиницы, ТРЦ, спорткомплексы

09:05 -10:22 Жилые комплексы

10:22 — 11:25 Детсады, школы, транспортная инфраструктура

11:25 -11:50 Частный сектор

11:50 -12:23 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»

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