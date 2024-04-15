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Как изменился Нижний Новгород за 20 лет?

00:00-00:45 Таблетка для памяти

00:45-02:09 Набережные, улицы, мосты

02:09-02:45 Детские площадки, детсады, школы

02:45-05:54 Площади, парки, скверы, Кремль

05:54-07:35 Реставрация

07:35-08:00 Церкви

08:00-09:05 Бизнес центры, гостиницы, ТРЦ, спорткомплексы

09:05-10:22 Жилые комплексы

10:22— 11:25 Детсады, школы, транспортная инфраструктура

11:25-11:50 Частный сектор

11:50-12:23 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»

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Нижний Новгород
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