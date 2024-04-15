Как изменился Нижний Новгород за 20 лет?
00:00-00:45 Таблетка для памяти
00:45-02:09 Набережные, улицы, мосты
02:09-02:45 Детские площадки, детсады, школы
02:45-05:54 Площади, парки, скверы, Кремль
08:00-09:05 Бизнес центры, гостиницы, ТРЦ, спорткомплексы
10:22— 11:25 Детсады, школы, транспортная инфраструктура
11:50-12:23 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»
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