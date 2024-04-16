Ввод жилья в России по итогам первого квартала 2024 года вырос на 1,5%

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Ввод жилья в России по итогам первого квартала 2024 года вырос по сравнению с январем-мартом прошлого года на 1,5% - до 29,4 млн квадратных метров.

Наиболее активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Примерно 70% всех введенных площадей в первом квартале было построено населением — это 20,5 млн квадратных метров. В сравнении с январем-мартом 2023 года показатель вырос на 22%.

Среди регионов наибольшие объемы жилищного строительства в январе-марте пришлись на Московскую область (2,7 млн квадратных метров, снижение на 10%), Татарстан (почти 1,5 млн квадратных метров, рост на 21,5%), Краснодарский край (почти 1,4 млн квадратных метров, минус по сравнению с прошлогодними показателями на 27,2%), Ленинградская область (1,2 млн квадратных метров, плюс 14,6%).

В Москве, по данным Росстата, квартальный ввод жилья сократился примерно вдвое — до 1 млн квадратных метров.

В марте появилось 5,4 млн кв.м новых частных домов (на 6,1% больше, чем год назад). А в целом за первый квартал население построило жилья почти на четверть больше, чем в начале 2023 года — 20,5 млн кв.м.

Наиболее активно население строит жилье в Дагестане (рост за квартал по сравнению с прошлым годом почти в 13 раз), в Татарстане (рост почти в 2,5 раза), в Якутии и в Брянской области (рост в 2,3 раза).

Источник:РГ

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