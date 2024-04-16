стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Статистика

Ввод жилья в России по итогам первого квартала 2024 года вырос на 1,5%

 © images-cdn.cian.site

Ввод жилья в России по итогам первого квартала 2024 года вырос по сравнению с январем-мартом прошлого года на 1,5% - до 29,4 млн квадратных метров.

Наиболее активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Примерно 70% всех введенных площадей в первом квартале было построено населением — это 20,5 млн квадратных метров. В сравнении с январем-мартом 2023 года показатель вырос на 22%.

Среди регионов наибольшие объемы жилищного строительства в январе-марте пришлись на Московскую область (2,7 млн квадратных метров, снижение на 10%), Татарстан (почти 1,5 млн квадратных метров, рост на 21,5%), Краснодарский край (почти 1,4 млн квадратных метров, минус по сравнению с прошлогодними показателями на 27,2%), Ленинградская область (1,2 млн квадратных метров, плюс 14,6%).

В Москве, по данным Росстата, квартальный ввод жилья сократился примерно вдвое — до 1 млн квадратных метров.

В марте появилось 5,4 млн кв.м новых частных домов (на 6,1% больше, чем год назад). А в целом за первый квартал население построило жилья почти на четверть больше, чем в начале 2023 года — 20,5 млн кв.м.

Наиболее активно население строит жилье в Дагестане (рост за квартал по сравнению с прошлым годом почти в 13 раз), в Татарстане (рост почти в 2,5 раза), в Якутии и в Брянской области (рост в 2,3 раза).

Источник:РГ

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://rg.ru/2024/04/15/rosstat-vv...-v-pervom-kvartale-vyros-na-15.html

статистика, жилищное строительство, общество
  • Нет аватара termometrix
    16.04.2408:48:23

    Будет интересно, сохранится ли положительная динамика в жилищном строительстве до конца года.Пока что рост слишком, так сказать, хрупкий.

    #1281312
    • Владимир Киреев Владимир Киреев
      16.04.2409:23:05

      В прошлом году был бурный рост. Так что вряд ли.

      Да и многоэтажка уже сильно сдала. -31,4% судя по представленным цифрам.

      #1281315
      • Нет аватара termometrix
        16.04.2409:50:31

        Строительство-локомотив для всей экономики с огромным межотраслевым мультипликативным эффектом.

        К сожалению, кредитные продукты и ипотека слишком сильно подорожали.Серьезный барьер, блокирующий платежеспособный спрос у потребителей, граждан и фирм.

        #1281321
        • Владимир Киреев Владимир Киреев
          16.04.2409:55:52

          Ну да, чудес не бывает. Рост строительства (в т.ч.) разгоняет инфляцию. Инфляция разгоняет ипотеку. Разогнанная ипотека гасит строительство.

          Прыщи — секса нет. Секса нет — прыщи. Замкнутый круг.

          Справедливости ради, в прошлом году ну очень уж какие-то большие цифры роста были. И общий объем, насколько я понял, максимальный за всю историю вышел. Так что на этом фоне небольшое снижение — вообще ничего страшного. Главное, чтоб не обвал.

          #1281322
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,