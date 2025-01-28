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termometrix 28 января 2025, 20:45 34 Статистика

Ввод жилья в России в 2024 году составил 107,8 млн квадратных метров

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 © kam-kray.ru

Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.Это второй результат в истории России (с учетом РСФСР,а не весь СССР) после рекордного значения в 2023 году.

В том числе населением было построено 62,3 миллиона квадратных метров жилья — на 6% больше, чем годом ранее, сообщило ведомство,что является абсолютным рекордом в истории России.Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

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Источник: https://1prime.ru/20250128/zhile-854506700.html

статистика, жилищное строительство, общество, итоги 2024 года
  • Нет аватара termometrix
    28.01.2522:08:11

    Евразийский Союз(Россия,Белоруссия,Казахстан,Армения,Киргизия) превзошел советский рекорд по строительству жилья в 2023 и 2024 годах.

    Отредактировано: termometrix~22:09 28.01.25
    #1296135
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