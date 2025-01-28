Ввод жилья в России в 2024 году составил 107,8 млн квадратных метров

Ввод жилья в России в 2024 году составил 107,8 млн квадратных метровСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.Это второй результат в истории России (с учетом РСФСР,а не весь СССР) после рекордного значения в 2023 году.
В том числе населением было построено 62,3 миллиона квадратных метров жилья — на 6% больше, чем годом ранее, сообщило ведомство,что является абсолютным рекордом в истории России.Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.
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