Российский производитель инновационных покрытий MODENGY расширяет производство в Брянске

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Компания «Моденжи» — разработчик и производитель инновационных материалов, реализующих технологию твердой смазки и предназначенных для решения наиболее острых задач машиностроения в области снижения трения и изнашивания.

В 2024 на территории предприятия в Брянске с целью увеличения производственных мощностей были открыты дополнительный участок для изготовления покрытий, а также исследовательская лаборатория.

Создание лаборатории, оснащенной современным высокотехнологичным оборудованием, нацелено на проведение научно-исследовательских работ в области разработки инновационных антифрикционных продуктов на основе твердых смазочных материалов, контроль качества входного сырья и произведенной продукции.

Новые производственные площади и лабораторное оборудование позволяют расширить масштабы производства продукции, а также предоставляют широкие возможности для модернизации и создания новых продуктов MODENGY с уникальными триботехническими и другими свойствами.

Перед специалистами предприятия «Моденжи» стоят задачи в области исследования и создания современных высокотехнологичных смазочных материалов для различных отраслей промышленности.

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