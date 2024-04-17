В Новороссийск прибыли 10 новых автобусов

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В Новороссийск прибыли 10 новых низкопольных автобусов.

Автобусы планируют запустить на пригородные маршруты, на те направления, которые у нас пока еще мало охвачены муниципальным транспортом — Верхнебаканский, Натухаевская, Раевская, Горный и на городской маршрут — 41М.

Они эксплуатируются на природном газе. Выбросы загрязняющих веществ при использовании природного газа в 3 раза меньше, чем у дизельного топлива, и в 6 раз меньше, чем у бензина.

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