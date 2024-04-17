Платформа «СИГМА.Дрон» научила студентов составлять образ экосистемы отрасли БАС

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В центре коллективной работы «Точка кипения-Новосибирск» прошло обучающее мероприятие для студентов, которое организовала платформа по развитию беспилотных авиационных систем «СИГМА.Дрон». Молодые люди под руководством опытных специалистов учились составлять образ экосистемы отрасли БАС. Студенты на практике познакомились с таким важным инструментом технологического предпринимательства, как составление карты индустрии, и получили базовое знание о ее применении. Полезным мероприятие стало и для самой платформы — она получила свежий взгляд и дополнительные данные для анализа рынка.

В мероприятии приняли участие студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Их распределили в тематические группы по разным аспектам отрасли БАС. Среди них: производство комплектующих, сценарии применения, разработка и продажа беспилотников.

Карта индустрии — важный элемент для построения технологических бизнесов. Она помогает компаниям встраиваться со своим продуктом именно в то место, где он наиболее востребован. Чтобы правильно ее составить, важно уметь четко находить ключевых игроков, выявлять связи между ними, по большому счету — глобально исследовать сегменты отрасли.

«Если задать вопрос, что такое рынок БАС, то первый ответ — это те компании, которые производят беспилотники. Но это не так, даже если добавить к этому компаний-потребителей. Рынок беспилотников — это история о технологическом переделе от условной гайки, которую используют в аппаратах, до системы принятия решений на базе обработанных данных, которые собирают БПЛА. Конечным продуктом может быть и доставленная посылка, и выращенная с помощью внесенных беспилотниками удобрений картошка. Карта индустрии подразумевает широкий набор данных. Да, тематику можно сузить, но есть риск упустить что-то важное. На отрасль БАС можно смотреть через разные „линзы“, и каждый раз будет разная картинка. Нам же хочется приблизиться к реальности, иначе строить бизнесы крайне сложно», — рассказывает директор по развитию платформы «СИГМА.Дрон» Андрей Тимофеев.

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Работу студенческих групп модерировали эксперты компаний, входящих в платформу «СИГМА.Дрон»: «Оптиплейн Беспилотные Системы» — разработчик технологий, «Оптиплейн Аэродинамика» — поставщик решений на базе БАС, «Коптер Технолоджи» — разработчик дронов для инспекций внутри помещений, группа сервисов «Аэротех» — оказание услуг с применением БАС, «БПЛА Производство» — контрактное производство беспилотников на площадке в Новосибирске.

Самой насыщенной в обучающей программе стала тема «Сценарии применения беспилотников». Студенты в этой группе обсудили как контекст применения БПЛА, так и всевозможные связанные с этим вопросом правовые аспекты, поскольку применение беспилотников в таких отраслях, как безопасность, агропромышленный комплекс, строительство происходит в рамках сложной нормативной базы.

© sygma.ru

«Студенты искали нужную информацию: какие модели беспилотников применяются в каждом сценарии, какая полезная нагрузка используется и как, какая есть специфика применения дронов конкретно в каждом из сценариев. А затем мы исследовали дополнительные аспекты — сертификацию, необходимые протоколы связи, извещения специальных ведомств о полетах.модератора», — рассказал модератор группы, проектный менеджер компании «Оптиплейн Аэродинамика» Вадим Яковлев.

Прошедшие практическое обучение студенты получили не только полезные знания, но и шанс в дальнейшем попасть на стажировку в компании платформы. Гендиректор компании «Коптер Технолоджи» Дмитрий Шалонко отмечает, что не просто помогал студентам как модератор, но и оценивал участников как потенциальных сотрудников компании. «У меня была конкретная цель — посмотреть на ребят и кому-то предложить вместе поработать. Есть шанс, что кто-то из них придет в компанию в качестве стажера-инженера, а потом вырастет до высококвалифицированного специалиста. Есть большой пласт инженерных задач, и нам нужны новые кадры», — поясняет он.

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