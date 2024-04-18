В Дагестане заложили 687 гектаров садов

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Весной 2024 года в Дагестане было заложено 687 га садов. Это на 14,5% больше плана, равного 600 га.

Из общей площади новых садов 500 га приходится на фундук. Остальные площади заняли сады косточковых и семечковых культур интенсивного типа — свыше 162 гектаров и грецкого ореха — 25 гектаров.

В 2023 году в Дагестане было заложено 1 518 га садов. Всего в Республике сады охватывают площадь в 30 тысяч га.

Также в регионе активно начали заниматься выращиванием ягодных культур. В 2023 году в республике собрали более 7,5 тысячи тонн ягод. Это почти половина всех выращенных ягод в Северо-Кавказском федеральном округе. Впервые в Дагестане начали в промышленных масштабах выращивать голубику. Посадки этой культуры расположились на юге республики, в Магарамкентском районе.

Почти на 20 процентов в Дагестане в этом году увеличат площади под бахчевыми культурами. Их высадят на более чем восьми тысячах гектаров.

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