Работу птичников в Цивильском округе Чувашии возобновили спустя 7 лет простоя

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«14 апреля заселили первый птичник на площадке в д. Аксай Цивильского района. Сюда посадили около 40 тысяч цыплят. В планах — через каждые 10 дней заселять ещё три птичника», — рассказал исполнительный директор ООО «ВДС» Алексей Самаркин.

Эта площадка ранее принадлежала прекратившему 7 назад свою деятельность «Чувашскому бройлеру».

Содержатся цыплята здесь не в клетках, используется напольная система, в птичниках модернизировали систему кормления и поения. «Изначально было напольное содержание, и всё-таки курица, выращенная при напольном содержании, считается более вкусной», — делятся в организации.

Птичники сохранились в хорошем состоянии, но достраивать всё же пришлось. Из нового — возвели инкубаторий с 9 камерами и производительностью 1,6 млн яиц в год.

Контролирует процесс автоматика — создано программное управление: 18,5 суток яйца по заданным параметрам датчиков поворачиваются, регулируется температура, угол наклона. Затем происходит транспортировка в другие боксы, где на 21 день вылупляются птенцы.

В дальнейшем компания планирует строить птичники для маточного поголовья, очистные сооружения и бойню на 1,5 тысячи голов/час.

Площадка может производить более 2 тысяч тонн мяса в год, но в весенне-летний сезон планируется реализовать для хозяйств населения живую птицу — 250-300 тысяч голов. Продажи возможны оптом и в розницу. К примеру, в первый день работы в ЛПХ отправилось около 2 тысяч птенцов.

Чтобы обеспечить работу, сельхозтоваропроизводитель создал 20 рабочих мест, в планах — прибавить к их числу около 50 человек.

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