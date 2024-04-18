Под Астраханью открыли новый ФОК на 1,5 тысячи квадратных метров

© astrakhanpost.ru

В Астраханской области появился спортивный комплекс площадью 1,5 тысячи кв.м. Новый ФОК открыли в Камызяке.

ФОК состоит из большого спортивного зала, в котором обустроены площадки для мини-футбола, волейбола и гандбола. Второй этаж занимают залы с тренажерами для общей физической подготовки. К услугам спортсменов удобные раздевалки и душевые.

Спорт в Камызяке активно развивается. Сейчас в городе действуют 50 секций по футболу, гандболу, баскетболу, различным единоборствам, легкой атлетики, стрельбе, спортивному туризму, шахматам, шашкам и т. д.

Камызякцы активно сдают и нормы ГТО: за последние пять лет крепость тела проверили более десяти тысяч камызякцев, из них три тысячи получили золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО.

© astrakhanpost.ru

© astrakhanpost.ru

astrobl.ru

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