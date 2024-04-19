Первое мобильное КРУЭ отечественного производства. Новый шаг в развитии мобильных подстанций.

В марте 2024 года заводом УЭТМ было отгружено первое уникальное комплектное распределительное устройство РУЭН-УЭТМ-110 для применения в составе мобильных модульных подстанций.

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Данное оборудование является первым в мире решением, сочетающем в себе два важнейших качества для мобильных КРУЭ:

РУЭН-УЭТМ-110 вписывается в транспортный габарит и не требует проведения дополнительных работ для перевода из транспортного в рабочее положение на месте запуска подстанции; РУЭН-УЭТМ-110 работает на открытом воздухе с нижним пределом рабочей температуры до -60 оС, что гарантирует надежную работу даже в самых суровых климатических условиях.

В мобильной версии РУЭН-УЭТМ-110 применены сразу два инновационных запатентованных решения, которые позволили компактно разместить ячейку на транспортной платформе высоковольтного модуля.

Мобильная подстанция — это решение с максимальной степенью заводской готовности, состоящее из самостоятельных передвижных модулей высокого и низкого напряжения. Модуль высокого напряжения 110 кВ включает элегазовое комплектное распределительное устройство (РУЭН-УЭТМ-110), силовой трансформатор 110 кВ и ОПН. Модуль низкого напряжения выполнен в виде утепленного контейнера с установленными ячейками КРУ 10 кВ, общеподстанционным пунктом управления и шкафами собственных нужд, центральной сигнализации, оперативного тока и защиты трансформатора.

Сборка и монтаж всего оборудования мобильной подстанции происходит на заводе и транспортируется на место эксплуатации в готовом виде. От момента прибытия на место до запуска подстанции в эксплуатацию может пройти всего несколько часов. Для сравнения, от начала строительства традиционной стационарной подстанции до момента ее запуска в эксплуатацию проходит от нескольких месяцев до нескольких лет.

Мобильные модульные подстанции наших партнеров, в состав которых входит РУЭН-УЭТМ-110, решают большое количество задач, таких как:

— энергоснабжения отдаленных территорий и месторождений;

— резервирование основного оборудования стационарной подстанции в случае аварийных отключений;

— временное подключение к электросети строящихся объектов в случае отсутствия электроснабжения на период строительства или на период реконструкции действующей подстанции;

— обеспечение электроснабжения в случае возникновения ЧС.

Сравнительно небольшие габариты подстанции позволяют перемещать ее автомобильным транспортом, железной дорогой, водным транспортном или даже на вертолете.

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