В Западной Сибири реализуется уникальный проект с применением труб ПОЛИФИБРОН Группы ПОЛИПЛАСТИК

В начале 2024 года на тюменском заводе «СИБГАЗАППАРАТ» Группы ПОЛИПЛАСТИК было запущено производство гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) ПОЛИФИБРОН по новой технологии — с армированием стеклокомпозиционными лентами. Изготовленные на заводе трубы уже применяются на объекте в ХМАО-Югра.

Гибкие полимерные армированные трубы ПОЛИФИБРОН © www.polyplastic.ru

Там сейчас полным ходом идет реализация уникального проекта по строительству нефтесборных промысловых трубопроводов. На объект были отгружены трубы ПОЛИФИБРОН номинальным внутренним диаметром 100 мм с рабочим давлением 4 МПа и возможностью транспортировать среду с максимальной температурой до +60° С. Монтаж трубопровода протяженностью около 10 километров осуществляется в условиях Крайнего Севера в болотистой местности.

Разгрузка труб в теплый ангар © www.polyplastic.ru

Работы стартовали в феврале этого года. В рамках первого этапа монтаж трубопровода осуществлялся при минусовых температурах окружающей среды — до -35° С. На шести производственных площадках был проведен разогрев и размотка труб ПОЛИФИБРОН из теплого укрытия. В настоящее время продолжаются работы по монтажу трубопровода и запрессовке фитингов.

Трубы ПОЛИФИБРОН на объекте в Западной Сибири © www.polyplastic.ru

Использование в производстве труб ПОЛИФИБРОН новой технологии армирования термопластичными стеклокомпозиционными лентами, импрегнированными полиэтиленом, обеспечивает высокую прочность продукции. Стеклоленты наматываются в несколько слоев и спекаются друг с другом, образуя полностью монолитную конструкцию, позволяющую равномерно распределять осевые и радиальные нагрузки. Трубы выдерживают рабочее давление от 40 до 210 бар и могут эксплуатироваться при температуре носителя до +80° С.

Завершение работ на объекте в Западной Сибири запланировано на май этого года.

Применение ГПАТ ПОЛИФИБРОН в нефтегазовой отрасли позволит обеспечить длительный срок эксплуатации и высокую надежность промысловых трубопроводов, а также значительно сократить затраты на их строительство.

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