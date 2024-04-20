В Подмосковье открыли крупнейший завод по переработке пластика

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19 апреля в подмосковном Егорьевске запущен крупнейший в России завод по переработка пластика «Эколайн-вторпласт» и производство готовых изделий из вторичной пластиковой гранулы.

Это первая в стране полная производственная цепочка переработки отходов.

Инвестиции в проект составили 11,7 млрд рублей.

Предприятие обеспечит рабочими местами до 200 жителей Московской области.

Это флагманский завод проекта «Экономика замкнутого цикла».

По объёму перерабатываемого пластика (более 60 тысяч тонн отходов в год) завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» является на данный момент крупнейшим в России, почти вдвое превышающим по мощности аналогичные предприятия.

По данным ППК «РЭО» в 2023 году образовалось 46 млн тонн ТКО, так что заводов, аналогичных «ЭкоЛайн-ВторПласт», для переработки всего российского пластика (10% от всего объема ТКО) нужно 77 штук. При аналогичных затратах (12 млрд руб.) это обойдется в 924 млрд руб.

В отличии от подавляющего большинства подобных заводов, «ЭкоЛайн-ВторПласт» будет перерабатывать все основные виды пластика, выделяемые из бытовых отходов — не только обычные ПЭТ-бутылки из-под разных напитков (вода, лимонады, пиво), но и ПНД-флаконы (из-под кремов, шампуней, моющих средств), ПНД-канистры, полипропиленовые ведра, лопаты, а также сложно перерабатываемые упаковочные и строительные пленки ПНД, ПВД и другие.

Сырьё на завод будет поступать главным образом с сортировочных конвейеров расположенного рядом КПО «Восток» (принадлежит регоператору), а также с рынка раздельно собираемых ТКО.

Завод будет принимать «грязное» сырьё — вся довольно сложная, многоступенчатая, процедура подготовки сырья к переработке (разделение по видам пластика; очистка от загрязнений; выделение негодных компонентов, в том числе металлических, бумажных этикеток, клеев и т. д. ) будет производиться на специальной, автоматизированной, площадке завода.

Продукцией перерабатывающего завода станет пищевая флекса (из ПЭТ-бутылок) всевозможных цветов, а также гранулы, в общем объеме около 47 тыс. тонн в год. Это вторичное сырье затем поступает на расположенный на той же площадке завод «ЭкоПласт», который будет производить ежегодно до 120 тыс. пластиковых мусорных контейнеров, поддонов и других товаров хозяйственно-бытового и промышленного назначения.

Потребителями готовой продукции комплекса станут такие компании, как «Сибур», «Комитекс», «Концерн «Протэк», «Генезис», «Гидролика» и другие. С большинством из них, по словам Свидовского, подписаны соответствующие предварительные соглашения. После выхода из строя у потребителей контейнеры, поддоны и другая продукция завода будет собрана операторами и направлена на «ЭкоЛайн-Вторпласт» для перехода на новый цикл производства и использования. Качество вторсырья завода «ЭкоЛайн-ВторПласт», из которого производиться изделия, позволяет реализовывать до 10 таких циклов.

Производство оборудовано локальными очистными сооружениями с несколькими ступенями очистки воды — после этого очищенная вода возвращается в производственный цикл.

Доля российских технологий и оборудования при реализации проекта составила более 41%. Оставшаяся часть была закуплена в дружественных странах — Турции, Сербии, Китае.

Налоговые отчисления комплекса за первые 10 лет эксплуатации составят около 4,5 млрд рублей.

https://www.rbc...pbg6dr111415604

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